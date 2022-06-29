金門大膽島暫停開放2年 縣府、議會登島考察碼頭建設

受疫情影響，大膽島已經2年暫停開放。 金門縣議會第七屆第七次定期會今日上午進行縣政考察，議長洪允典偕同金門縣長楊鎮浯與議員登上大膽島，除關心碼頭潮設施簡陋外，也了解島上水電供應的現況及整體的基礎建設，希望縣府加速推動大二膽島增設客運碼頭工程，提供遊客優良的旅遊環境與品質。

洪允典今天偕同議員石永城、王碧珍、楊永立、洪鴻斌、陳志龍及縣長楊鎮浯與縣府相關團隊，一同前往大膽島視察，一行人首先聽取觀光處「大二膽島增設客運碼頭工程」的簡報介紹，簡報中對於碼頭區位研選進行說明，並針對既有碼頭及古渡頭兩方案提出不同的建議，前者工程費用估計為6.9億元、後者則為8.6億元，然古渡頭因屬新建港灣設施工程，恐另需辦理環境影響評估作業。

大膽島自107年7月26日開放觀光試營運，108年3月1日正式營運，截至109年10月30止登島人數累計約4萬人次，是發展在地觀光的重點之一。議長洪允典表示，金門的地質環境與海象與台灣本島截然不同，因此慎選規畫設計公司是必要的，如此一來碼頭工程的設計與進行才能確切符合需求且順利，希望無論在工法與預算上縣府都要審慎的評估，也要求縣府儘速成立推動小組，利用現在暫停開放的期間，加速完成大二膽島增設客運碼頭，及其他相關設施改善工程。

議員洪鴻斌則指出，若軍方未來仍將駐守大二膽島，有關大二膽島碼頭改善工程，希望軍方能依照使用比重原則共同分攤費用。

楊鎮浯表示，簡報中的方案各有優劣，對於洪議長的意見也表認同，將會請觀光處在時程、方案與預算上進行彙整。