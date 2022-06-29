團隊化身稽查柯南 屏東環保局獲特優大滿貫

屏東環保局團隊化身稽查柯南，土法煉鋼也科技辦案，奮力揪出環保罪犯，背後有說不完辛勞，辛苦獲得肯定連續3年獲環境保護績效總體特優，11個分項考核中拿下特優大滿貫。

屏東縣環保局連續3年獲得環保署環境保護績效總體成績特優，分項考核包括環境教育、環境監測及資訊應用、空氣品質維護改善、水污染防治、土壤及地下水污染整治、環境影響評估審查及監督、環境永續發展、資源循環、毒物及化學物質管理、掩埋場考核、環境檢驗等共11項均獲特優佳績，締造屏東縣歷年來最佳成績。

環保局長顏幸苑接受媒體訪問說，能有如此豐碩成果，歸功於因地制宜管制策略，促使各項環境品質指標有明顯改善，而面對日新月異的環保犯罪，除了土法煉鋼的稽查取締外，則有賴於精益求精的科技辦案。

環保局稽查科長王奕軒說，為追查犯嫌身份，不放棄任何線索並擴大調閱監視器範圍，調閱19個路口、28支監視器共2萬小時的影像，在不眠不休分析及比對後，終於鎖定犯案車輛，也曾經為了稽查工作，3天2夜未闔眼。

環保局水污染防治科長伍展沛指出，稽查工作有時需要犧牲假期及休息時間，無畏寒流、下雨、烈日等狀況，許多稽查現場，雜草叢生、蚊蟲亂竄、被惡犬狂吠追趕。此外，稽查人員常為查看廢水設施，須爬上幾公尺高的廢水設施，走在僅20公分寬混凝土牆上，稍有不慎即可能跌入一旁好幾尺深的廢水池中，伴隨高風險都是顯少為外界所知的辛苦之處。（編輯：孫承武）