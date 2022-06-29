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長者領不到疫苗禮券拿診所出氣 高市衛生局：周五寄發
為鼓勵65歲以上長輩施打第四劑加強劑疫苗，高雄市祭出700元禮券當誘因。國民黨議員擬參選人白喬茵說，近日接獲很多長輩抱怨，診所領不到禮券，她打電話查證發現問題出在市府身上。市府衛生局表示，先前因為廠商準備不及，本周五之前會以雙掛號寄發禮券。
市府指出，高雄65歲以上第四劑疫苗接種通知書，符合資格長者約有16萬人，7月31日前設籍長輩完成第3及4劑，送700元禮券及2劑快篩試劑。
國民黨左楠區擬參選人白喬茵說，有些診所只領到幾千塊禮券，只夠7、8人領取，但一天來打疫苗的長輩有10多位，不到一天就用完，很常發生早上施打者有拿到、晚上施打者沒拿到，有些診所狂接詢問電話，員工抱怨「變得像客服人員」。
此外，還有診所反映「診所變得很像菜市場」，有人直接衝到診所罵人，逼他們要拿出禮券，但診所人員連衛生所送貨時間都不知道，很難因應這些狀況。
白喬茵說，若以16萬位長者計算，高雄市要發超過1億元禮券，不如把預算拿來加強衛生教育和安全防疫的宣傳，而非遇到問題就用錢解決。
高市衛生局簡任技正潘炤穎說，據市府了解，中部以南，含台中市許多縣市，廠商供應不及，高市已解決，即日起65歲以上老人，高雄市接種疫苗，請放心一定領得到，之前沒有領到的長輩，本周五之前會以雙掛號寄發禮券，讓大家都能收到，對於沒領到禮券的長輩很抱歉，台中、台南、屏東等地都有禮券供應不及情況，高市已完全解決。
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