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高捷小港林園線又邁一步 通過環境影響說明書

中央社／ 高雄29日電
高捷小港林園線建設計畫推動進度又往前邁一步，環保署今天通過環境影響說明書。圖／高市捷運局提供
高捷小港林園線建設計畫推動進度又往前邁一步，環保署今天通過環境影響說明書。圖／高市捷運局提供

高捷小港林園線建設計畫推動進度又往前邁一步，環保署今天通過環境影響說明書。未來全線經三大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，更是南部半導體材料S廊帶重要一環。

行政院環境保護署召開第422次審查委員會，審查「高雄捷運小港林園線」環境影響說明書，會議採視訊方式進行。高雄市政府捷運局說明，環境影響說明書的通過是未來行政院核定綜合規劃報告重要關鍵，如後續綜合規劃及基本設計都順利獲中央核定，最快年底可動工，目標是民國119年完工通車。

小港林園線環境影響說明書先前經環保署召開兩次專案小組初審會議，針對初審會議所提議題，包括RL7高架站設站妥適性，以及周邊黑翅鳶生態監測等，高市府在今天審查委員會透過視訊會議逐一說明，終獲審查委員會議審核通過。

高市府感謝環評委員的提醒及建議，透過新聞稿表示，將以最大的努力在施工期間進行各項生態環境保護措施，減輕施工對環境影響。

高雄市副市長林欽榮表示，小港林園線計畫路線行經三大國家級產業園區，年產值合計逾新台幣1.52兆，更是南部半導體材料S廊帶重要一環。小港林園地區發展石化產業，亟需捷運建設帶動區域轉型，小港林園線推動實有重要性及必要性。

依捷運局資料，小港林園線綜合規劃作業於110年12月正式啟動，綜合規劃報告書已於6月8日交通部審查委員會完成審查，並於24日提請交通部轉行政院審議。

高捷小港林園線 捷運 行政院

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