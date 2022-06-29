林務局推「無痕山林」 山友檢視屏東里龍山有進步

林務局2006年開始推廣源於美國的「無痕山林」理念，長期認養屏東縣里龍山步道的屏東縣笠頂興平山友協會說，有山友感嘆台灣登山教育普及速度，趕不及登山人口成長速度和垃圾增加速度，日前號召250名成員前往淨山並檢視宣導愛護山林成效，它是南台灣熱門的初階登山步道，全程只清出10公斤垃圾，已較過去減少，但仍有很大的進步空間。

里龍山位於屏東縣獅子鄉與牡丹鄉交界，海拔1062公尺，為中央山脈南端的延伸，是恆春半島上唯一拔超過1000公尺的中級山，小百岳編號80；步道單程4.07公里，步道區分二段，休憩涼亭前的2.735公里雖有上下坡，但難度不高，後段1.3公里，爬升402公尺，陡上拉繩較具挑戰性，地質多為厚層砂岩，不時可見高聳陡直的山壁及巨石林立景觀，山頂視野展望良好，是條具多樣景觀的登山路線，往返約8小時，也是攀登百岳前的訓練步道之一。

笠頂興平山友協會說，里龍山步道是南台灣熱門的大眾化登山步道之一，位於省道台26線旁，交通算是方便，登山民眾平假日很多，但250名山友沿途發現的垃圾卻不多，合計只清理出10公斤，較過去明顯減少，由此可知山友已漸漸了解無痕山林與愛護山林的重要性，透過活動希望起帶頭作用，進而影響其他民眾，一併檢視長年宣導的效果。