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林務局推「無痕山林」 山友檢視屏東里龍山有進步

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
長期認養屏東縣里龍山步道的屏東縣笠頂興平山友協會，號召250名成員前往淨山並檢視宣導愛護山林成效，全程清出10公斤垃圾，已較過去減少，但仍有很大的進步空間。圖／笠頂興平山友協會提供
長期認養屏東縣里龍山步道的屏東縣笠頂興平山友協會，號召250名成員前往淨山並檢視宣導愛護山林成效，全程清出10公斤垃圾，已較過去減少，但仍有很大的進步空間。圖／笠頂興平山友協會提供

林務局2006年開始推廣源於美國的「無痕山林」理念，長期認養屏東縣里龍山步道的屏東縣笠頂興平山友協會說，有山友感嘆台灣登山教育普及速度，趕不及登山人口成長速度和垃圾增加速度，日前號召250名成員前往淨山並檢視宣導愛護山林成效，它是南台灣熱門的初階登山步道，全程只清出10公斤垃圾，已較過去減少，但仍有很大的進步空間。

里龍山位於屏東縣獅子鄉與牡丹鄉交界，海拔1062公尺，為中央山脈南端的延伸，是恆春半島上唯一拔超過1000公尺的中級山，小百岳編號80；步道單程4.07公里，步道區分二段，休憩涼亭前的2.735公里雖有上下坡，但難度不高，後段1.3公里，爬升402公尺，陡上拉繩較具挑戰性，地質多為厚層砂岩，不時可見高聳陡直的山壁及巨石林立景觀，山頂視野展望良好，是條具多樣景觀的登山路線，往返約8小時，也是攀登百岳前的訓練步道之一。

笠頂興平山友協會說，里龍山步道是南台灣熱門的大眾化登山步道之一，位於省道台26線旁，交通算是方便，登山民眾平假日很多，但250名山友沿途發現的垃圾卻不多，合計只清理出10公斤，較過去明顯減少，由此可知山友已漸漸了解無痕山林與愛護山林的重要性，透過活動希望起帶頭作用，進而影響其他民眾，一併檢視長年宣導的效果。

屏東林管處長楊瑞芬說，無痕山林不單是字面「垃圾不留痕跡於山林」意思，還包括事前規畫與準備、適當處理垃圾維護環境等7項；里龍山步道曾於109年發生2件山域事故，分別為1名民眾不明原因於近三角點處心肌梗塞死亡，另名因身體疾病協助後送就醫，它的真正意涵，不僅是將垃圾帶下山而已，上山前充分規畫與準備更為重要，除降低山域活動風險機率，也可愛護山林環境及強健體魄，可謂一舉多得。

長期認養屏東縣里龍山步道的屏東縣笠頂興平山友協會，號召250名成員前往淨山並檢視宣導愛護山林成效，全程清出10公斤垃圾，已較過去減少，但仍有很大的進步空間。圖／笠頂興平山友協會提供
長期認養屏東縣里龍山步道的屏東縣笠頂興平山友協會，號召250名成員前往淨山並檢視宣導愛護山林成效，全程清出10公斤垃圾，已較過去減少，但仍有很大的進步空間。圖／笠頂興平山友協會提供
長期認養屏東縣里龍山步道的屏東縣笠頂興平山友協會，號召250名成員前往淨山並檢視宣導愛護山林成效，全程清出10公斤垃圾，已較過去減少，但仍有很大的進步空間。圖／笠頂興平山友協會提供
長期認養屏東縣里龍山步道的屏東縣笠頂興平山友協會，號召250名成員前往淨山並檢視宣導愛護山林成效，全程清出10公斤垃圾，已較過去減少，但仍有很大的進步空間。圖／笠頂興平山友協會提供

屏東縣 山友 登山步道

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