為提升汙水接管率 高市拆不配合違建戶

高雄市公共汙水下水道普及率48.37％，六都排行第三，為加速推動汙水下水道接管，高市府動用公權力，拆除不配合自拆的違建戶。今早水利局和工務局聯手出擊，拆除苓雅區正義路280巷違建，後續將辦理用戶接管，這也是水利局今年第二度拆除作業。

水利局表示，為改善市民居家生活環境、提升河川水質，持續推動汙水下水道強制用戶接管。繼本月15日拆除苓雅區義勇路147巷違建後，今天再次拆除正義路的違建戶。今早拆除時，用戶不願簽下接管同意書，水利局表示會持續溝通，如後續民眾仍不配合才會祭出開單手段。依據水利法，未接管戶倘經市政府依法公告為下水道可使用地區，六個月內不與下水道聯接使用，將處1萬至10萬元間罰鍰。

水利局科長鍾彩俊說，今天拆除的違建戶經多次溝通，也會同工務局違章建築處理大隊現勘，仍有住戶未能配合自行拆除違建物，嚴重影響他人權益及環境衛生改善政策推動。經違章建築處理大隊確認該住戶屋後有違建事實，在今年4月28日依法開立違章建築處分書，今天則執行屋後全數違建拆除作業。