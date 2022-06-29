屏縣環保局全國總考核連3年特優 環保柯南查非法棄置

屏東縣環保局連續三年獲環保署環境保護績效總體成績特優，110年度更在11個分項考核全部獲特優佳績，締造屏東縣歷年來最佳成績，背後是環保局人員對工作無怨無悔的付出，稽查科長曾三天無法回家，他兒子問「爸爸你可不可以換工作？」

屏東縣環保局長顏幸苑說，根據因地制宜規畫管制策略，各項環境品質指標有明顯改善或提升。面對日新月異的環保犯罪，除了土法煉鋼稽查取締，也要結合科技辦案。

他說，屏縣去年7到9月，接連發生非法棄置廢棄物，但由於棄置點很偏僻，監視器少，可用線索有限，稽查科團隊，為追查嫌犯，調閱19個路口、28支監視器共2萬小時影像，經分析比對後，鎖定犯案車輛。

40歲的稽查科長王奕軒是環保局最年輕科長之一，他說，偵辦此案整整三天沒回家，暗夜埋伏，終於在南州交流道附近攔截犯嫌駕駛大卡車，登車檢查發現車上果然載滿廢棄物並準備載往偏僻地點棄置，與警方將犯嫌帶回警局偵訊，依違反廢棄物清理法移送。

他說，稽查棄置廢棄物過程辛苦，感謝家人諒解，作息不正常，10歲的兒子經常想爸爸，但他卻無法陪在身旁，有一次兒子還童言童語問「爸爸你可不可以換工作？」內心聽了很心酸。

顏幸苑說，水汙染防治部分，屏縣10年首次獲特優肯定，水汙染防治困難，縣內有高屏溪，東港溪，尤其東港溪，是中央畫設特別汙染河川，縣府透過稽查、管制、輔導，三管齊下。

水汙科長伍展沛說，執行夜鷹早鳥稽查專案，稽查人員背後辛苦，犧牲假期，無畏寒流、下雨、烈日，還常與臭味為伍，稽查現場雜草叢生、蚊蟲亂竄、被惡犬狂吠追趕，稽查人員常為查看廢水設施，須爬上幾公尺高廢水設施、走在僅20公分寬的的混凝土牆上，稍有不慎就可能跌入一旁好幾尺深的廢水池中，自嘲是「飛簷走壁」，背後伴隨高風險是不為人知的辛苦。