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高雄中正運動場轉為複合型場館 改造工程啟動

中央社／ 高雄29日電

中正運動場是高雄早期最大體育場，但歷經30多年歲月，外觀及設備老舊問題浮現，市府今天啟動改造工程，將中正運動場轉型為具休閒、餐飲等功能的複合型場館，重新定位再出發。

高雄市長陳其邁今天主持「中正運動場開放場域改造工程」第一階段拆除工程動土典禮，宣告中正運動場改造計畫正式啟動。

中正運動場位於中正一路與國道1號交叉處，啟用後曾風光舉辦多場全國及地區運動賽事，是許多市民成長記憶，但啟用至今已36年，運動場外觀及設備老舊等問題浮現，且隨著世運主場館啟用，中正運動場已不再擔負賽事場地重任。

陳其邁表示，中正運動場將轉型為複合型場館，除保留原有運動功能，更規劃引進購物、餐飲及其它休閒活動進駐，以及公共托育中心、運動中心設施等，提供市民悠閒舒適的樂活空間，並成為當地新的生活中心。

陳其邁指出，中正運動場也將透過與高雄捷運O9站聯合開發的模式，與O9技擊館站土開大樓連結，以「高雄樂活新都心」為發展定位，賦予中正運動場新生命。

副市長林欽榮表示，預計投入約新台幣3億元進行改造，讓原本封閉型的運動場建築脫胎換骨，採取「循環營建工法」，將田徑場2/3看台拆除後的混凝土塊，搗碎成小碎石，製作石籠擋土牆，塑造綠意山丘，預計民國113年底完工。

此外，原於中正運動場內辦公的協會團體，除體育總會外，均已暫時遷離，待中正運動場改造完成後再遷回。

捷運局表示，與中正運動場比鄰的極限運動場、壘球場及停車場，合計面積約2.6公頃，也正在進行都市計畫變更程序，將納為捷運O9站聯合開發區，預計112年第2季招商公告。

捷運 陳其邁 體育

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