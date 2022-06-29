高雄中正體育場華麗轉身 將媲美紐約曼哈頓高架公園

歷時36年的高雄中正體育場因應捷運O9聯合開發案的推行及城市發展需求今起拆除，未來將串聯衛武營一帶的鳳山中城計畫，打造為以運動意象為基底的高雄新門戶，成為全新的開放式城市地標。

高雄市長陳其邁今早主持中正體育場第一階段拆除典禮，他偕在地民代、仕紳鳴笛，怪手隨即朝看台開拆，陳其邁等人並在拆下來的空心磚上簽名，做為中正體育場華麗轉身印記。

陳其邁說，中正體育場從1986年建置至今約36年，由於國際賽事逐漸移轉到世運主場館，位居「高雄門戶」所在中正體育場，也到了華麗轉身、轉型的時候。此案邀邱文傑建築師利用生態、環保工法改造，既保留原來運動機能，並加上休閒購物、生活綠地等設計， 讓苓雅、鳳山交界的中正體育場成為新的生活中心。

陳其邁說，此案也會配合O9捷運站聯合開發案一併進行，賦予新生命，讓過去的高牆，借由high line公園的設計徹底翻新。未來整個苓雅東區的景觀機能會串聯衛武營中城計畫的開發，捷運黃 、橘線，日後也會在衛武營交錯。

工務局長楊欽富指中正體育場早年在蘇南城市長時期因舉辦台灣區運動會而設，由設計過紐約世貿大樓的知名建築師王昭藩操刀，曾陪伴高雄市民體驗很多精采實況，麥克傑克森演唱會也曾在此地舉辦，是市民共同的回憶。

楊表示，中正體育場舉辦遺許多賽事，但功能太單一，多年來儼如「孤獨的場館」，市長陳其邁17年前代理市政時曾想以此地推動「高雄門戶」計畫，可惜未能如願，如今重啟發展。

新改造的運動公園以「全民運動與城市生活共融共存」為核心概念，不只活化空間，亦採生態工法，成為「循環經濟、淨零排放」的典範，拆除的磚石搗碎後會做成綠化鋪面，讓廢棄物資源化。預計今7月動工，113年完工，斥資3億餘元。