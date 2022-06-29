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「斗拱對話」給靈感 金門擬打造積木伴手禮

中央社／ 金門縣29日電

斗拱是東亞地區木建築關鍵部件，金門木作匠師李錫福在金門航空站展出「斗與拱的對話」；縣府建設處計劃打造斗拱積木，展現在地傳統建築特色，成為另類伴手禮。

斗拱是東亞木構架建築結構的關鍵性物件，建築屋檐的荷載經斗栱傳遞到立柱；斗栱同時具有裝飾作用，是東亞古典建築顯著特徵之一。

李錫福接受中央社記者專訪表示，「斗」是古代盛米的器具、「拱」是射箭兵器，相互之間的拉牽、咬合、搭疊和卯榫，不僅在力學上發揮重要作用，在裝飾上又像一朵朵盛開的蓮花，是力學與美學的結合。他說，「遠看木塔擎天柱，近看木塔百尺蓮」，就在形容「斗拱」的組合像極了一朵朵盛開的蓮花。

「斗與拱的對話」共展出李錫福木作17件，是他2年多來在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間持續創作的見證。李錫福說，有別於之前金湖鎮瓊林的大木結構展，以金門家廟建築為主角；這次則是聚焦中國山西五台山南禪寺、佛光寺和應縣木塔，以及北京故宮等建築斗拱。

李錫福說，佛光寺和南禪寺都屬於唐朝時期建築，應縣木塔建於1056年，距今966年。擁有1700年歷史的金門，為何未能保住200、300年的木建築，研判可能因本地濕氣太重，而山西氣候乾燥，較能保存木構建至今；但相較唐代構建線條簡單大方，金門的閩南建築斗拱則是較為細緻。

斗拱都是可拆卸的構建，李錫福說，為了避免拆卸之間造成鬆脫或損傷結構，這次把木榫改成銅釘，延長構建使用年限。

李錫福一身好手藝承襲自父親李換生，李換生與縣府建設處長李有忠尊翁李開盛系出同門。李有忠觀看「斗與拱的對話」展後表示，可以用斗拱的堆疊，製作積木，做為建設處饋贈來賓的禮品，展現在地傳統建築的特色。

「斗與拱的對話」展，在金門航空站藝文走廊展到7月31日。

建築 金門 北京故宮

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