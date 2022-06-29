北高大學城交通不便 機車事故多 地方盼紫線快速核定

北高雄近年人口攀升，產業發展快，加上台積電落腳楠梓，外界關注北高交通、捷運路網規畫，擔心衍生交通亂象。市議員李雅慧、黃秋媖指出，捷運紫線串連多所大學，能改善當地交通痛點，減少大學生交通事故，應加速規畫。

捷運局指出，已向中央爭取可行性研究補助，約2千萬，最快年底可同意補助。

李雅慧與黃秋媖於今天舉行「完善北高雄捷運路網公聽會」，高雄科技大學土木工程系教授黃忠發說，北高大眾運輸不完善，高科大、樹德科大、義守等校學生長期倚賴機車通學，今年1至5月，樹德科大已發生65起交通事故，造成3死60傷。

他說，紫線興建能保障學生交通安全，「沒有機車的學生多靠公車、Ubike，但便利性不足。」黃忠發也提醒，興建軌道應顧及財政，目前高市軌道興建多，也讓人擔心財政負擔過大。

捷運局指出，紫線路線總長30.3公里，共設25站，將行經左營、楠梓、橋頭、燕巢、大樹等行政區，約可服務50萬人口，其中有5、6萬名學生。

樹德科大流通管力系副教授陳佳宏表示，除了路網規畫，土地開發、都市發展等也應同步啟動，建議市府先盤點大眾交通路網，才能更精確掌握紫線的路線規畫，以及未來的接駁等方案。

燕巢、楠梓、橋頭等多位里長出席公聽會，楠梓中和里長李東宇說，希望紫線能將蚵仔寮納入設站，方便遊客觀光。燕巢區鳳雄里長陳明發表示，大學城計畫遲遲未啟動，不少學生寧可騎遠一點住到楠梓，「燕巢根本沒發展，鳥不生蛋，對學生完全不方便。」捷運局表示，目前路線仍是粗步規畫，將廣納民意，一併研究。