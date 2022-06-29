快訊

弱勢行人，強勢車輛：蔡政府的道安記者會出了什麼毛病？

余苑綺癌末化療體重直落 臉暴瘦凹陷「像骷髏人」

預防猴痘感染，衣服到底該怎麼洗？美CDC有指引

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北高大學城交通不便 機車事故多 地方盼紫線快速核定

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
李雅慧與黃秋媖於今天舉行「完善北高雄捷運路網公聽會」，討論捷運紫線規畫方案。記者林巧璉／攝影
李雅慧與黃秋媖於今天舉行「完善北高雄捷運路網公聽會」，討論捷運紫線規畫方案。記者林巧璉／攝影

北高雄近年人口攀升，產業發展快，加上台積電落腳楠梓，外界關注北高交通、捷運路網規畫，擔心衍生交通亂象。市議員李雅慧、黃秋媖指出，捷運紫線串連多所大學，能改善當地交通痛點，減少大學生交通事故，應加速規畫。

捷運局指出，已向中央爭取可行性研究補助，約2千萬，最快年底可同意補助。

李雅慧與黃秋媖於今天舉行「完善北高雄捷運路網公聽會」，高雄科技大學土木工程系教授黃忠發說，北高大眾運輸不完善，高科大、樹德科大、義守等校學生長期倚賴機車通學，今年1至5月，樹德科大已發生65起交通事故，造成3死60傷。

他說，紫線興建能保障學生交通安全，「沒有機車的學生多靠公車、Ubike，但便利性不足。」黃忠發也提醒，興建軌道應顧及財政，目前高市軌道興建多，也讓人擔心財政負擔過大。

捷運局指出，紫線路線總長30.3公里，共設25站，將行經左營、楠梓、橋頭、燕巢、大樹等行政區，約可服務50萬人口，其中有5、6萬名學生。

樹德科大流通管力系副教授陳佳宏表示，除了路網規畫，土地開發、都市發展等也應同步啟動，建議市府先盤點大眾交通路網，才能更精確掌握紫線的路線規畫，以及未來的接駁等方案。

燕巢、楠梓、橋頭等多位里長出席公聽會，楠梓中和里長李東宇說，希望紫線能將蚵仔寮納入設站，方便遊客觀光。燕巢區鳳雄里長陳明發表示，大學城計畫遲遲未啟動，不少學生寧可騎遠一點住到楠梓，「燕巢根本沒發展，鳥不生蛋，對學生完全不方便。」捷運局表示，目前路線仍是粗步規畫，將廣納民意，一併研究。

紫線起於左營三鐵車站西側，目前規畫沿線行經翠華路、海功東路、軍校路、台17（右昌街／德中路）、大學南路、橋新六路、經武路等，再連接到捷運紅線青埔站，延線串連高科大第一校區、義大醫院，經燕巢大學城都市計畫道路進入台22後，接台29線，終點止於佛陀紀念館

李雅慧與黃秋媖於今天舉行「完善北高雄捷運路網公聽會」，討論捷運紫線規畫方案。記者林巧璉／攝影
李雅慧與黃秋媖於今天舉行「完善北高雄捷運路網公聽會」，討論捷運紫線規畫方案。記者林巧璉／攝影
李雅慧與黃秋媖於今天舉行「完善北高雄捷運路網公聽會」，討論捷運紫線規畫方案。記者林巧璉／攝影
李雅慧與黃秋媖於今天舉行「完善北高雄捷運路網公聽會」，討論捷運紫線規畫方案。記者林巧璉／攝影

捷運 紀念館

延伸閱讀

柯志恩要來了！陳其邁表歡迎「她會體驗高雄人熱情」

綠營質疑柯志恩是「韓國瑜2.0」要求承諾不選高雄立委

高雄市議員美女選舉擋泥板 滿街跑雙效

高雄燕巢戶政結婚拍照區啟用 新人讚：復古有特色

相關新聞

復健治療變情緒失控打人？議員痛批高市衛生局不重視

高雄鳳山五甲路某醫院傳出物理治療師疑對傷患施暴事件，陳姓男子車禍復健，卻遭治療師揮拳擊中胸部，將人粗暴壓制至牆邊，院方企...

北高大學城交通不便 機車事故多 地方盼紫線快速核定

北高雄近年人口攀升，產業發展快，加上台積電落腳楠梓，外界關注北高交通、捷運路網規畫，擔心衍生交通亂象。市議員李雅慧、黃秋...

馬祖觀光圈產業聯盟啟動 齊心建構產業大平台

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處以「打造全台唯一觀光藝術島」號召四鄉五島代表領袖及在地業者，共同經營觀光圈品牌，以「馬祖...

後疫情時代航太產業回溫 高雄板金研習班開放報名

高雄仁武產業園區發展航太產業，因應後疫情時代產業復甦，下月高市經發局與國立高雄科技大學舉辦全台唯一的航太板金成形與多軸加...

金曲獎舉辦在即 陳其邁向「好友」借獎座先過乾癮

第33屆金曲獎頒獎典禮睽違17年，本周末在高雄巨蛋重磅回歸，高雄市長陳其邁昨晚在臉書貼出一張擦找金曲獎座的照片，預告活動...

推動機車駕訓課 高市加碼補助20萬元

為降低機車事故，高雄市區監理所鼓勵民眾上機車駕訓課，與4家駕訓班合作，推動機車駕訓課程。高市交通局加碼補助20萬元，讓更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。