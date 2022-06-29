北高大學城交通不便 機車事故多 地方盼紫線快速核定
北高雄近年人口攀升，產業發展快，加上台積電落腳楠梓，外界關注北高交通、捷運路網規畫，擔心衍生交通亂象。市議員李雅慧、黃秋媖指出，捷運紫線串連多所大學，能改善當地交通痛點，減少大學生交通事故，應加速規畫。
捷運局指出，已向中央爭取可行性研究補助，約2千萬，最快年底可同意補助。
李雅慧與黃秋媖於今天舉行「完善北高雄捷運路網公聽會」，高雄科技大學土木工程系教授黃忠發說，北高大眾運輸不完善，高科大、樹德科大、義守等校學生長期倚賴機車通學，今年1至5月，樹德科大已發生65起交通事故，造成3死60傷。
他說，紫線興建能保障學生交通安全，「沒有機車的學生多靠公車、Ubike，但便利性不足。」黃忠發也提醒，興建軌道應顧及財政，目前高市軌道興建多，也讓人擔心財政負擔過大。
捷運局指出，紫線路線總長30.3公里，共設25站，將行經左營、楠梓、橋頭、燕巢、大樹等行政區，約可服務50萬人口，其中有5、6萬名學生。
樹德科大流通管力系副教授陳佳宏表示，除了路網規畫，土地開發、都市發展等也應同步啟動，建議市府先盤點大眾交通路網，才能更精確掌握紫線的路線規畫，以及未來的接駁等方案。
燕巢、楠梓、橋頭等多位里長出席公聽會，楠梓中和里長李東宇說，希望紫線能將蚵仔寮納入設站，方便遊客觀光。燕巢區鳳雄里長陳明發表示，大學城計畫遲遲未啟動，不少學生寧可騎遠一點住到楠梓，「燕巢根本沒發展，鳥不生蛋，對學生完全不方便。」捷運局表示，目前路線仍是粗步規畫，將廣納民意，一併研究。
紫線起於左營三鐵車站西側，目前規畫沿線行經翠華路、海功東路、軍校路、台17（右昌街／德中路）、大學南路、橋新六路、經武路等，再連接到捷運紅線青埔站，延線串連高科大第一校區、義大醫院，經燕巢大學城都市計畫道路進入台22後，接台29線，終點止於佛陀紀念館。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言