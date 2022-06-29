馬祖觀光圈產業聯盟啟動 齊心建構產業大平台

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處以「打造全台唯一觀光藝術島」號召四鄉五島代表領袖及在地業者，共同經營觀光圈品牌，以「馬祖野吧(馬祖好厲害)」為主軸，今天在南竿遊客中心正式啟動，由交通部長王國材、觀光局長張錫聰、連江縣立委陳雪生、縣長劉增應與馬祖管理處長方正光等人共同見證，宣告馬祖觀光圈產業聯盟啟動。

活動除了邀請近百家具代表性的各界貴賓與在地業者，還由4家在地餐飲業者以藝術融入地方美食，打造出系列創意料理呈現「味蕾上的馬祖」，同時現場更以東引島上的社區小朋友共同製作的手繪風燈，展現出馬祖文創藝術DNA從小扎根的並與觀光體驗更緊密契合的使命與決心。

據了解， 王國材一早抵達南竿後，先至福澳港視察，並登上南北之星參觀。他指出，交通部持續推動馬祖觀光及交通發展，尤其在聯外交通，新開航的南北之星從台北港到南竿的航程只需3小時；新的台馬之星預計明年4月就會打造完成；而華信航空也有開航計畫，旅客要到馬祖體驗五星級的絕美風光，可以有更多選擇。

王國材表示，成立觀光圈的目的是為了資源整合、擴大行銷及建立品牌；馬祖有四鄉五島，景點具備國際潛力，勢必成為疫情後的重點觀光目的地，他對於馬祖的未來觀光發展充滿期待。

張錫聰則說，深耕台灣旅遊環境的腳步沒有因為疫情而喊停，各地觀光圈都在努力等待天晴。交通部對於提升觀光產業走向精緻化不遺餘力，透過馬祖觀光圈產業聯盟的成立，將提升觀光產業服務品質，實現「觀光主流化」的願景目標。

劉增應提到，觀光圈的啟動，象徵馬祖觀光將開啟全新的里程，觀光圈的組成即象徵馬祖產業大平台的建構。

觀光圈產業聯盟成立大會結束後，王國材也與近20位馬祖觀光圈業者座談，在地產業界代表發言相當踴躍，業者建議多推廣馬祖生態及地質的深度之旅，並分眾行銷，除了可以吸引不同旅遊喜好的客群，也能縮短馬祖的觀光淡季。