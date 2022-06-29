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HTC首款元宇宙手機 高市打造產業生態系創造新商機

中央社／ 高雄29日電

HTC發表全球首款應用VIVERSE元宇宙平台的5G手機「Desire 22Pro」。高市經發局表示，市府推動5G AIoT與元宇宙產業發展，聯手HTC率領在地業者聯手壯大高雄元宇宙產業生態系。

全球智慧型手機與虛擬實境元宇宙領導品牌宏達電（HTC），28日發表全球首款可應用VIVERSE元宇宙平台的5G手機「Desire 22 Pro」，同時宣布與高雄市政府及金融銀行、電信業者等共同打造嶄新Web3.0元宇宙世界。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔指出，市府推動

5G AIoT與元宇宙產業發展，與HTC聯手陸續在高雄打造VIVELAND體感樂園及5G XR O-RAN實驗場域。未來將持續聯手HTC與電信業者「以大帶小」，率領在地業者壯大高雄元宇宙產業生態系。

廖泰翔也預告將結合2022台灣設計展在高雄推動元宇宙展會，結合虛擬分身平台、藝文、城市活動及運動賽事等體驗，歡迎民眾屆時一起來體驗元宇宙的魅力。

HTC發表首款與VIVERSE元宇宙平台結合的手機「Desire

22 Pro」，配備5G高速行動上網及同級機種率先支援無線與反向充電功能，並針對虛擬實境裝置進行搭配優化。

HTC預告後續將攜手高市府，建置在地特色場館虛擬服務場域、5G全景直播內容與元宇宙平台視訊串流、VIVERSE元宇宙賽事直播服務及NFT交易等應用服務等實證，帶動高雄在地產業投入元宇宙生態系。

HTC表示，VIVERSE結合在地5G AIoT、數位內容、VR/AR及區塊鏈相關產業廠商，運用高階技術為元宇宙體驗加值，藉由HTC提供多種服務和設備供選擇，讓民眾快速成為「元住民」，進入元宇宙世界。

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