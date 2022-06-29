後疫情時代航太產業回溫 高雄板金研習班開放報名

高雄仁武產業園區發展航太產業，因應後疫情時代產業復甦，下月高市經發局與國立高雄科技大學舉辦全台唯一的航太板金成形與多軸加工應用實務研習班，邀請專家開課並實作演練，高雄在地業者可享30小時課程全額補助。

高雄市府去年結合11家業者成立「航太研發產修聯盟」，媒合業者投入國機國造與軍機維修。為協助航太業者爭取國際訂單，經發局連續4年舉辦5場NADCAP（國際航太和國防工業供應商認證體系）系列課程，協助業者取得認證。

廖泰翔說，今年因應後疫情時代國際訂單回溫，針對業者最迫切需要的金屬加工領域規劃系列培訓課程，並與全台學校中唯一擁有兩米以上五軸加工機的高科大合作，培育航太金屬加工技術的在地人才。

研習班7月6日開課，邀請逢甲大學機械與電腦輔助工程學系教授周至宏及金屬中心，主講碳中和時代的綠色智慧製造、航太產業智慧化能量案例說明，另邀請美國在台協會人員說明「NASA 黑客松」活動，廣邀業者參賽。

經發局表示，本次課程高雄廠商報名可享全額補助，課程由榮獲2020年烏克蘭國際發明獎金牌、擁有多項國內外發明專利及26年五金配件沖壓模具、多軸加工零件開發實務經驗的高科大技研中心執行長郭峻志博士授課，報名網址，或電話07-3513121轉2911諮詢。