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金曲獎舉辦在即 陳其邁向「好友」借獎座先過乾癮

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
金曲獎舉辦在即，高市長陳其邁借歌手楊大正的獎座先過乾癮，圖／翻攝自陳金邁臉書
金曲獎舉辦在即，高市長陳其邁借歌手楊大正的獎座先過乾癮，圖／翻攝自陳金邁臉書

第33屆金曲獎頒獎典禮睽違17年，本周末在高雄巨蛋重磅回歸，高雄市長陳其邁昨晚在臉書貼出一張擦找金曲獎座的照片，預告活動將登場，引起很多人好奇，獎座是向誰借的？答案今早揭曉，是「滅火器」的主唱楊大正。

陳其邁今早受訪時表示，金曲獎從2005年至今，再回到高雄舉行 。這個周六下午4點50分在巨蛋廣場有鋪紅地毯的迎賓星光大道，大家可為自己喜歡的歌手 加油打氣，相信會非常熱鬧。

他說，金曲獎是歌唱界年度大事 ，也是大家期待的典禮，睽違許久又回到高雄，大家都非常開心，前天他向好友楊大正借金曲獎獎盃，「唱歌還是要專業的，他會唱，我不行，只能幫他擦獎盃乾過癮」，這個意思金曲獎已準備好獎盃 ，等全台大家喜愛的歌手來到高雄。

第33屆金曲獎頒獎典禮7月2日在高雄巨蛋登場，下午4點50分起星光大道、晚間7點頒獎，民眾可直接到高雄巨蛋戶外廣場為入圍者加油打氣！陳其邁在臉書留言，「自己細細擦拭著獎座，感覺高雄就像是等著每位得獎者的獎座一樣」。

他進一步提到，「手上獎座是好朋友特別出借，金曲獎座握在手中，感覺得出沉甸厚實的肯定，猜得出是哪位好朋友借的嗎」，吊足大家胃口。

陳其邁 高雄市長

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