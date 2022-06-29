高市開辦全台唯一板金研習班 提升航太技術升級

因應後疫情時代航太產業復甦，高市府為加強扶植在地航太業者爭取國際訂單，將於7月攜手國立高雄科技大學舉辦全台唯一的航太板金成形與多軸加工應用實務研習班。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔今天表示，為協助在地航太業者爭取國際訂單，已連續4年舉辦5場NADCAP（National Aerospace and Defense ContractorsAccreditation Program，國際航太和國防工業供應商認證體系)系列課程，協助多達47家次業者取得認證證書；也依市場需求滾動調整政策，去年邀集11家業者成立「航太研發產修聯盟」，媒合業者投入國機國造與軍機維修。

廖泰翔說，今年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代國際訂單回溫，特別針對業者最迫切需要的金屬加工領域規劃系列培訓課程，與全台學校中唯一擁有兩米以上五軸加工機的高科大合作，建構在地航太金屬加工技術能量、培育在地人才。

高科大金屬產品開發技研中心主任林栢村說明，板金成形與多軸加工是航空板金零件製造的重要核心技術。高科大是在地唯一開設此專業課程的學校，擁有產業規模等級的航太零組件製造場域，專業設備含新進伺服沖床、大型五軸及三軸加工機等。

林栢村強調，高科大已於今年通過科技部核准成立「APM航空零件製造產學聯盟」，將持續透過產學合作提升航太技術，運用校內航空零組件製造場域協助在地產業發展，滿足產業多元化技術需求。

經發局新聞稿指出，這次航太板金成形與多軸加工應用實務研習班，預計7月6日起正式上課，4日舉行開課儀式，將邀請逢甲大學機械與電腦輔助工程學系講座教授周至宏及金屬中心，分別主講碳中和時代的綠色智慧製造、航太產業智慧化能量案例說明，協助廠商了解碳中和的因應措施及政府政策資源。還將邀請美國在台協會派員說明「NASA 黑客松」活動，廣邀業者參與競賽，運用NASA的開源數據提出太空或地球相關挑戰解決方案。

經發局招商處表示，目前課程現仍開放報名中，登記在高雄的廠商報名可享全額補助，課程由榮獲2020年烏克蘭國際發明獎金牌、擁有多項國內外發明專利，以及26年五金配件沖壓模具、多軸加工零件開發實務經驗的高科大技研中心執行長郭峻志博士授課，業者把握機會報名。詳情參報名網址，或電話07-3513121轉2911諮詢。