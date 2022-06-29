防疫放寬 金門夏日音樂季恢復辦理卡司曝光

因疫情停辦2年的金門夏日音樂季捲土重來，7月26日至28日連續3天晚上在后湖海濱公園登場，「迷幻歌王」林宥嘉和「神秘系女歌手」?te壞特等超強卡司今天曝光。

縣府觀光處發布新聞表示，配合中央日漸放寬的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫管制措施，縣府決定恢復辦理金門夏日音樂季，活動以「KMPARTY～跟著音浪一起HIGH」為主軸，結合金門特色風情，打造熱情洋溢的大型音樂派對。

音樂季進入倒數1個月時刻，觀光處長丁健剛表示， 金門近4年來積極將觀光品牌年輕化，除了舉辦如金門親子嘉年華、星光節、海洋藝術季等創新觀光活動，還將戰地文化行銷為網紅打卡熱點，讓金門行銷話題不間斷，成功吸引年輕人到金旅遊。

丁健剛表示，今年音樂季超高人氣卡司雲集，有「迷幻歌王」林宥嘉、療癒系女聲蔡健雅、不敗情歌唱將「動力火車」攜手嗨翻金門，還有「神秘系女歌手」?te壞特、饒舌歌手婁峻碩、鐵肺女王閻奕格與翻唱天后文慧如等，星光熠熠。

此外，在地表演團體和藝人也未在這次夏日音樂季缺席，有金門流行舞蹈團KDC、金門棠風舞蹈團和TRIO樂團等。

2022金門夏日音樂季7月26日至28日在金寧鄉后湖海濱公園登場。觀光處說明，除了強卡司熱血表演不停歇，加上夏日風情市集，結合海洋、音樂、藝術，以及主題餐車和金門在地特色美食、職人手作體驗活動等，越夜越精彩，可望構成超嗨夏夜音樂派對。觀光處並強調，防疫措施會依中央規定防疫指引辦理。