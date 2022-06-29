推動機車駕訓課 高市加碼補助20萬元

為降低機車事故，高雄市區監理所鼓勵民眾上機車駕訓課，與4家駕訓班合作，推動機車駕訓課程。高市交通局加碼補助20萬元，讓更多年輕學子參加機車駕訓。目前高雄兩監理所共補助2400名額，受訓並考取駕照後可獲1300元補助。

不少網友戲稱台灣考駕照都是拿雞排去換的，馬路三寶多，造成事故不斷。近年公路總局積極推廣「機車駕訓」，希望能增進駕駛人安全駕駛、技能等。機車駕訓班安排4小時學科、6小時術科課程，課程也模擬道路狀況，以實際路況教導用路安全。高市副市長林欽榮說，這是相當有意義的事情，交通局跟進加碼20萬，中央地方一條心，建立青年學子正確路權及防禦駕駛觀念，「機車上駕訓、安全不靠運」。

林欽榮說，機車是青年學子的首選，但從去年全國數據可知，青年族群（18至24歲）在全國死傷人數中占25%。每年9月到年底，全國交通事故死傷人數開始攀升的主因就在於年輕人暑期期間取得駕照後開始上路，「這也彰顯機車駕訓重要性！」

根據統計，高雄1至5月死傷人數較去年同期減少941人，減少幅度為4%，酒駕死傷人數122人，與去年同期想比，減少20人。林欽榮指出，提醒市府團隊應持續努力，落實各項道安工作。