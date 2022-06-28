柯P無法殲滅的一卡通 進化到讓弱勢生到超商兌換餐食

一卡通公司董事長李懷仁前年12月走馬上任，傳將接7月掛牌的數位發展部政務次長，李昨天堅決說「不可能」。一卡通去年虧損1.9億，比前年2.6億縮小缺口，電子票證發行量已達3500萬張，創意立體卡話題十足，也讓弱勢學生餐食券數位化，停課期間，學校能精準掌握學生是否有去超商兌換餐食，攜手交通、社政、教育等領域，功能日益強大。

45歲李懷仁是政治幕僚出身，曾是高雄市長陳其邁任行政院副院長時期辦公室主任，前年底接掌一卡通公司。盛傳李懷仁可能進軍數位發展部，李妙回「哪來呼聲，只有打呼聲吧！」他說，6月30日一卡通公司要改選董事長，選票上只有他一人名字，短時間內不會離開。

李懷仁辦公室貼著一張新聞報導，是台北市長柯文哲昔日受訪提到「悠遊卡會在6個月內殲滅敵軍」，柯口中敵軍指的就是一卡通公司，李說，一卡通公司布局電子支付、開發各式票證有一定成績，卡片巧思多，從經典藍白拖鞋立體卡，到近期台鐵便當立體卡，屢屢成為話題，也提供客製化服務，與學校、宮廟、動漫合作，創立8年，迄今已發行3500萬張卡。

近年一卡通票證屢屢創造話題，東京奧運期間最夯的麟洋配壓線卡「#TeamTaiwan in 2021」、「2021 國慶紀念一卡通」等，都吸引粉絲收藏。

一卡通更把票證玩成立體版，不斷跨界合作飆創意。長期與天團五月天合作，推出演唱會現場才買得到的限定「迷你版螢光棒一卡通」，嗶卡能發出藍光，讓五迷回味無窮。最近與台鐵合作推出台鐵便當立體造型卡，迷你版台鐵六角便當，裡頭排骨、滷蛋純手工製作。「咒術迴戰 特級咒物」兩面宿儺手指造型卡，打造動漫經典手指，搭配咒設計掛繩和催魔怨敵包裝盒，價格不便宜，討論度仍高。

「應用一卡通能解決問題，是最有成就感的事！」李懷仁說，高雄市有4326名弱勢學生使用餐食券，受疫情影響，不少學校面臨停班、停課，影響紙本餐食券發放作業。今年3月，一卡通與市府合作，將餐食券數位化，發放不再因停班停課措手不及，更能追蹤孩子使用狀況。數位化後，學校能從系統發現哪個學生數天未兌換，能主動關心，甚至啟動社會安全網，「這些是過去紙本餐食券辦不到的」。