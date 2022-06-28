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七美阿嬤阿公美美走趟紅地毯 一圓少女婚紗夢

中央社／ 澎湖縣28日電
澎湖縣七美西湖社區28日舉辦「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀，為島上65歲以上未曾披過婚紗的阿嬤們，一圓少女的願望，留下美好回憶。（呂汶駿提供）中央社
澎湖縣七美西湖社區28日舉辦「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀，為島上65歲以上未曾披過婚紗的阿嬤們，一圓少女的願望，留下美好回憶。（呂汶駿提供）中央社

澎湖七美西湖社區今天舉辦一場「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀，讓島上65歲以上未曾戀愛與披婚紗的阿嬤們一圓少女的願望，也為人生留下最美好回憶。

「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀是由西湖社區村長呂汶駿特別為社區65歲以上的阿嬤們舉辦，包括有92歲何姓阿嬤及許姓等3對銀髮夫妻等20餘人參與，成為今天最美麗的新娘，每位阿嬤們也都露出幸福喜悅的笑容。

西湖村長呂汶駿表示，早年七美的阿嬤，都是透過媒婆來說親而結婚，有的夫婿出海一年半載，嫁人時由媒人直接帶到夫家，都還未與夫婿見過面，更沒有婚紗可穿，只是穿些有喜氣的衣服而已；較近一點，腳踏車是用來載嫁妝的，夫妻二人則是拉著腳踏車往返，為了讓島上阿嬤們圓夢，才想起推出「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀。

「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀今天一早舉行，擔任最佳主角的阿公阿嬤們，四點多就前往社區中心化妝，走紅地毯，並前往雙心石滬與南嶼城等外景拍攝，一圓少女的夢想，每位阿公阿嬤都露出可愛笑容，感覺到非常幸福，七美鄉長呂啟俊也到場祝賀。

呂汶駿表示，「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀，經過數個月籌畫，要特別感謝去年七美西湖社區榮獲衛福部「金點獎」殊榮時，與新北市民權社區的理事長邱秀蘭暢談經驗分享時，獲得支持，專程跨海提供婚紗、化妝與髮型設計，讓七美的阿公阿嬤能夠美美走一趟紅地毯，留下滿滿回憶。

「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀28日在澎湖七美地區溫馨舉行，包括92歲何姓阿嬤及許姓等3對銀髮夫妻共20餘人參與，在精心妝點下，阿嬤們成了美麗嬌羞的新娘。（呂汶駿提供）中央社
「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀28日在澎湖七美地區溫馨舉行，包括92歲何姓阿嬤及許姓等3對銀髮夫妻共20餘人參與，在精心妝點下，阿嬤們成了美麗嬌羞的新娘。（呂汶駿提供）中央社

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