七美阿嬤阿公美美走趟紅地毯 一圓少女婚紗夢

澎湖七美西湖社區今天舉辦一場「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀，讓島上65歲以上未曾戀愛與披婚紗的阿嬤們一圓少女的願望，也為人生留下最美好回憶。

「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀是由西湖社區村長呂汶駿特別為社區65歲以上的阿嬤們舉辦，包括有92歲何姓阿嬤及許姓等3對銀髮夫妻等20餘人參與，成為今天最美麗的新娘，每位阿嬤們也都露出幸福喜悅的笑容。

西湖村長呂汶駿表示，早年七美的阿嬤，都是透過媒婆來說親而結婚，有的夫婿出海一年半載，嫁人時由媒人直接帶到夫家，都還未與夫婿見過面，更沒有婚紗可穿，只是穿些有喜氣的衣服而已；較近一點，腳踏車是用來載嫁妝的，夫妻二人則是拉著腳踏車往返，為了讓島上阿嬤們圓夢，才想起推出「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀。

「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀今天一早舉行，擔任最佳主角的阿公阿嬤們，四點多就前往社區中心化妝，走紅地毯，並前往雙心石滬與南嶼城等外景拍攝，一圓少女的夢想，每位阿公阿嬤都露出可愛笑容，感覺到非常幸福，七美鄉長呂啟俊也到場祝賀。