聽新聞
test
0:00 / 0:00
七美阿嬤阿公美美走趟紅地毯 一圓少女婚紗夢
澎湖七美西湖社區今天舉辦一場「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀，讓島上65歲以上未曾戀愛與披婚紗的阿嬤們一圓少女的願望，也為人生留下最美好回憶。
「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀是由西湖社區村長呂汶駿特別為社區65歲以上的阿嬤們舉辦，包括有92歲何姓阿嬤及許姓等3對銀髮夫妻等20餘人參與，成為今天最美麗的新娘，每位阿嬤們也都露出幸福喜悅的笑容。
西湖村長呂汶駿表示，早年七美的阿嬤，都是透過媒婆來說親而結婚，有的夫婿出海一年半載，嫁人時由媒人直接帶到夫家，都還未與夫婿見過面，更沒有婚紗可穿，只是穿些有喜氣的衣服而已；較近一點，腳踏車是用來載嫁妝的，夫妻二人則是拉著腳踏車往返，為了讓島上阿嬤們圓夢，才想起推出「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀。
「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀今天一早舉行，擔任最佳主角的阿公阿嬤們，四點多就前往社區中心化妝，走紅地毯，並前往雙心石滬與南嶼城等外景拍攝，一圓少女的夢想，每位阿公阿嬤都露出可愛笑容，感覺到非常幸福，七美鄉長呂啟俊也到場祝賀。
呂汶駿表示，「愛在七美」銀髮圓夢婚紗秀，經過數個月籌畫，要特別感謝去年七美西湖社區榮獲衛福部「金點獎」殊榮時，與新北市民權社區的理事長邱秀蘭暢談經驗分享時，獲得支持，專程跨海提供婚紗、化妝與髮型設計，讓七美的阿公阿嬤能夠美美走一趟紅地毯，留下滿滿回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言