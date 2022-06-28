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23歲成多納最年輕頭目 她希望做部落驕傲的人

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）日前拜會茂林區多納部落最年輕的大頭目羅馨（右），羅馨致贈伴手禮黑米束。圖／高雄市原民會提供
高雄市長陳其邁（左）日前拜會茂林區多納部落最年輕的大頭目羅馨（右），羅馨致贈伴手禮黑米束。圖／高雄市原民會提供

高雄市茂林區多納部落第十五代大頭目羅馨今年23歲，是最年輕的頭目，羅馨表示，因是家中長女，從小就被稱為公主，跟著父親學習頭目相關工作，父親掌管部落大小事宜，舉凡婚喪喜慶都要擔任主持，是她的榜樣。羅馨期許，接下頭目職務，將一步一腳印踏穩，希望成為部落驕傲的人。

羅馨族名為zolozolo•lalegeang（祖璐祖璐•拉勒戈阿呢），因魯凱族頭目世襲制度，以傳男為主，如果家中未生男則傳給長女，羅馨母親共生下2女，羅馨是長女，從小就被灌輸待父親離世需承接頭目工作。羅馨說，頭目是家族形象，小時候叛逆回到家就會被揍，很羨慕妹妹可以自由選擇想做什麼，但頭目是使命、責任，更是上天派給她的任務。

羅馨表示，父親羅善負責掌管部落大小事，與里長的行政工作意義不同，是部落族人很重要的心靈寄託，需非常熟悉部落各式祭儀流程，更經常帶外地旅遊團認識部落，就連三地門部落都常找父親去主持活動，是非常活躍的人物及榜樣。

羅馨在就讀大仁科技大學觀光事業系大一時父親因病驟逝，羅馨臨時接到訊息，趕忙連夜回家，因部落事宜暫時有家族長輩協助，羅馨才能回到學校繼續求學直到今年畢業，羅馨表示，頭目工作無給薪，以犧牲奉獻的態度為族人服務，因此她希望能先在平地找分工作培養技能，有時間回部落學習頭目工作兩邊跑。

羅馨說，她想打破「年輕」框架，無論是否有頭目身分，都能夠一步一腳印踏穩踏好，做出對部落有貢獻的事情，成為部落驕傲的人，也期許向父親及家族長輩學習，無論好的壞的事情都能接得穩，再拋出漂亮的球，成為有力量的人。

高雄市茂林區多納部落大頭目家族房屋以石板搭建而成，建築外還有象徵權勢地位的祖靈柱。記者陳玫伶／攝影
高雄市茂林區多納部落大頭目家族房屋以石板搭建而成，建築外還有象徵權勢地位的祖靈柱。記者陳玫伶／攝影
高雄市茂林區多納部落最年輕的大頭目羅馨今年才23歲，剛從大學畢業回到部落學習頭目事宜，她希望能以父親為榜樣，成為部落驕傲的人。記者陳玫伶／攝影
高雄市茂林區多納部落最年輕的大頭目羅馨今年才23歲，剛從大學畢業回到部落學習頭目事宜，她希望能以父親為榜樣，成為部落驕傲的人。記者陳玫伶／攝影

魯凱族 高雄市

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