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百年歷史的后湖海醮明年登場 縣府邀92歲匠師傳承糊紙

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門文化局長許績鑫在今年5月文化部文化資產局赴金門踏察文化部文化旅行路線時，邀請傳藝民俗長官到后湖聆聽耆老對海醮的說明。圖／金門縣文化局提供
金門文化局長許績鑫在今年5月文化部文化資產局赴金門踏察文化部文化旅行路線時，邀請傳藝民俗長官到后湖聆聽耆老對海醮的說明。圖／金門縣文化局提供

「后湖卯年海醮」是金門全島唯一有百年以上歷史的普渡文化，時隔11年，明年再逢卯年，將再度舉辦，后湖社區發展協會最近與高齡92歲的糊紙匠師翁文標達成委託，希望在他的協助下推廣糊紙教學，讓這項無形文化資產不會隨現代印刷取代手工而式微。

金門縣文化局表示， 「后湖卯年海醮」於民國100年獲登錄為金門無形文化資產後，明年112年即將再次辦理，儀式的籌備與進行長達數月，包括糊紙數量也將增加，辦理經費增加許多。

文化局長許績鑫表示，透過文化局的積極向中央爭取協助，后湖社區發展協會與糊紙翁文標匠師達成委託，提出執行計畫並經文資局審核，於日前核定補助執行經費150萬元，由后湖青年也是金門縣社區規劃師協會理事長的許丕肯規劃師擔任計畫主持人負責統籌與執行，整個計畫並包含與金門大學許正平老師合作糊紙技術傳承教學與推廣。

許績鑫也於今年5月文化部文化資產局赴金門踏察文化部文化旅行路線時，邀請傳藝民俗組林旭彥組長與保存技術科藍素華科長前往「后湖卯年海醮」民俗活動的文化場域，由后湖昭應廟許朝枝主委及后湖社區發展協會許金滄理事長介紹12年才辦理一次的意義與其珍貴性。

許績鑫說，文資局在瞭解糊紙為金門已登錄文化資產之傳統工藝，且翁文標匠師也是文化部已列冊糊紙項目技術保存者，也承諾可協助由文化部補助經費，補助翁文標匠師，於今年6月至11月為期6個月，以「以工代訓」方式製作明年即將辦理的祭祀活動所需要的糊紙，製做糊紙過程既能傳承亦能為醮慶所用，並委由保存團體「后湖社區發展協會」負責執行。

據了解，翁文標曾經於76、88、100年三次為海醮製作糊紙，本次的海醮預計於112年辦理，而翁文標匠師年事已高，糊紙技術紀錄傳習工作迫在眉睫，必須正視糊紙技術傳承教學與推廣。

文化局期許透過執行此案，能將保存者依循傳統工藝手法製作之作品透過數位化記錄保存，而傳習推廣也能增加傳統工藝作品的曝光率，甚至是激發年輕世代的學習或傳承意願，讓這項無形文化資產不會隨現代印刷取代手工而式微。

高齡92歲的糊紙匠師翁文標，曾經於76、88、100年三次為海醮製作糊紙。圖／金門縣文化局提供
高齡92歲的糊紙匠師翁文標，曾經於76、88、100年三次為海醮製作糊紙。圖／金門縣文化局提供

金門 文化資產 文化局

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