高市中正一路7月底調整車道 最右側變為右轉道

高雄市中正一路（鳳山往高雄市區方向）是上中正高速公路必經路段，目前右轉高速公路汽車道設在外側第二車道，因右轉燈號短常有汽車搶快狀況，增事故風險。為改善交通瓶頸狀況，高市交通局預計7月23日調整車道，最外側變為右轉車道，外側第二車道則設置機車停等區，並畫設機車道。消息一出有人大力稱讚，也有人認為機車族像是夾心餅乾。

調整路段在中正高中旁，將採方向分流、車道分割模式。右轉車輛使用最後側車道，可與直行車輛共用綠燈，在外側第二車道則設置機車停等區，並畫設機車道，讓機車能往前推進至停等區，機車在綠燈時就能先行駛，達到較好的紓解效果。

消息一出，不少機車族說，這是作夢嗎？怎麼會有那麼正確的道路標線？許姓機車騎士表示，終於有比較合理的標線了，目前機車必須行駛右側車道，尖峰時段塞不下時，一堆機車直接騎上人行道。

但也有人認為，機車道畫得有點勉強，「像是夾心餅乾一樣，到時機車族仍是卡在車陣裡。」市民葉先生也說，狹窄的機車道可能會變成插隊車道，到時機車只好繼續騎在右轉車道，「看起來很完美的設計，但駕駛不守規矩，危險的一樣是機車族。」

交通局回應，外側第二個車道是混流車道，會有較大的路幅，在地面上的機車圖案能提醒汽車駕駛須靠左行駛、停等，「應不至於阻礙到機車族往前騎到機車停等區」。交通局過去在仁武也曾使用此標線改善交通瓶頸，效果不錯，也沒有民眾投訴。

市議員林于凱表示，近期交通局調整不少道路標線，「基本上是朝好的道路規畫改善」，但調整標線涉及用路人習慣也須調整，交通局應做好明確地引導標誌，如在上一個路口就設立牌面提醒等，才不會讓用路人「誤入歧途」。