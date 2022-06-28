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台東縣原民議員聲明：反對平埔族變平地原住民

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣議員今天由副議長林琮翰（左四）領銜，發表共同聲明，「反對平埔族變平地原住民」。記者卜敏正／攝影
台東縣議員今天由副議長林琮翰（左四）領銜，發表共同聲明，「反對平埔族變平地原住民」。記者卜敏正／攝影

憲法法庭今天召開西拉雅族群正名，納入「平地原住民」乙案言辭辯論庭，台東縣議會原住民籍議員，今天由副議長林琮翰領銜發表共同聲明，「反對平埔族變平地原住民」，並認為釋憲案若通過，將影響法定16族原住民族群權益，並可能加速漢化、消滅現有原住民族群文化特殊性。

台東縣副議長林琮翰、議員楊秋珍、楊清順、高美珠、尤忠正、鄭崗山、方賢仁、章正輝，表達不反對平埔族納入原住民，但目前原住民總數58萬餘人，平埔族約107萬人，若納入平地原民將改變現有生態，建議另成立委員會來保障平埔族權益為宜。

聲明中指出，現有原住民族與平埔族有二大不同，一是漢化程度不同，二是保護意義不同；原住民族是台灣最早的主人，其中也包含平埔族群。目前國家對於原住民族區域、畫分及認定，承襲日治時期日本政府將原住民族分為「熟番」及「生番」，並採取不同對待管理模式。

「熟番」指現行平埔族群，已高度漢化；而「生番」則多指現行16族原住民族群，保有自己語言文化，不輕易因執政者壓迫，而改變放棄原生活態樣，被日人用特殊「理蕃政策」對待。

聲明指出，不否認平埔族群是原住民族一支，但平埔族群已深度漢化，和一般漢民族幾乎無差異。倘若平埔族群直接變成「平地原住民」，將扼殺現有平地原住民族權益，平埔族也可能透過人數優勢取得參政席政。

無黨籍漢人縣議員林參天，今天也到場表達立場，他支持「平埔族變原住民」。並認為從歷史來看，平埔族是原住民親兄弟，原住民應該要接納，若擔心現有資源被稀釋，應該把餅做大，例如增加預算，也可增加平地原住民立委席次等。

原住民 平埔族 台東

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