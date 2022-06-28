影／間隔不到3個月 萬丹泥火山再度噴發

屏東縣萬丹鄉泥火山因為地底泥漿累積會不定期噴發，今天上午8時40分，又再度傳出有2處爆漿，其中一個噴發地點在田中，另一處在灣內村皇源聖殿旁邊，據了解，萬丹泥火漿上次噴發時間在今年4月，想不到才不到3個月時間就再次發生，也讓不少民眾好奇是否和地震有關，不過今天中午已經陸續有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學，不過當地村長陳玉意指出，萬丹鄉泥火山每年不定期噴發，現場大批泥漿難以清運，讓地方困擾。屏東縣議員許展維日前還要求縣府協助清運，陳玉意說，泥漿因含有硫磺，附近作物幾乎都種不起來，上次噴發才剛清好又噴，很困擾。

屏東萬丹泥火山噴發地點是由於地下泥漿承受壓力，從地表岩層的薄弱處破土而出，湧出地面。 小規模噴發時，只有氣泡頂著泥漿緩緩湧出。劇烈噴發時，泥漿會猶如沸騰一樣，由於萬丹泥火山每年都會不定期噴發，但這奇特的現象，也讓居民相當困擾，因為泥火山噴發出的泥漿，後續處理起來非常麻煩，不僅清運費用高，連農作物都會被摧毀。 屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影 屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學。記者劉學聖／攝影 屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，有民眾當場拾起泥漿抹臉。記者劉學聖／攝影 屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影 屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，大量泥漿讓皇源聖殿工作人員十分困擾。記者劉學聖／攝影 屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，從空中鳥瞰可見泥漿噴出蔓延。記者劉學聖／攝影 屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學。記者劉學聖／攝影 屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學。記者劉學聖／攝影 屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影