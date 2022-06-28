快訊

周玉蔻爆料「陳時中要選台北市長」 本人突現身回應了

HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？

專家警告：致命「X疾病」將大爆發 可能是人畜共通傳染病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／間隔不到3個月 萬丹泥火山再度噴發

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影

屏東縣萬丹泥火山因為地底泥漿累積會不定期噴發，今天上午8時40分，又再度傳出有2處爆漿，其中一個噴發地點在田中，另一處在灣內村皇源聖殿旁邊，據了解，萬丹泥火漿上次噴發時間在今年4月，想不到才不到3個月時間就再次發生，也讓不少民眾好奇是否和地震有關，不過今天中午已經陸續有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學，不過當地村長陳玉意指出，萬丹鄉泥火山每年不定期噴發，現場大批泥漿難以清運，讓地方困擾。屏東縣議員許展維日前還要求縣府協助清運，陳玉意說，泥漿因含有硫磺，附近作物幾乎都種不起來，上次噴發才剛清好又噴，很困擾。

屏東萬丹泥火山噴發地點是由於地下泥漿承受壓力，從地表岩層的薄弱處破土而出，湧出地面。 小規模噴發時，只有氣泡頂著泥漿緩緩湧出。劇烈噴發時，泥漿會猶如沸騰一樣，由於萬丹泥火山每年都會不定期噴發，但這奇特的現象，也讓居民相當困擾，因為泥火山噴發出的泥漿，後續處理起來非常麻煩，不僅清運費用高，連農作物都會被摧毀。

屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，有民眾當場拾起泥漿抹臉。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，有民眾當場拾起泥漿抹臉。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，大量泥漿讓皇源聖殿工作人員十分困擾。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，大量泥漿讓皇源聖殿工作人員十分困擾。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，從空中鳥瞰可見泥漿噴出蔓延。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，從空中鳥瞰可見泥漿噴出蔓延。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景，還有家長帶小朋友前來進行自然教學。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影
屏東萬丹泥火山今天上午8時40分再度噴發，中午時分有許多民眾得知消息前來觀看泥火山噴發奇景。記者劉學聖／攝影

泥火山 萬丹 屏東縣

延伸閱讀

影／你爽我艱苦！萬丹泥火山噴發 遊客做泥浴不知清泥苦

新竹驚見垃圾清運層層剝削 小包商沒利潤乾脆偷倒野外

影／萬丹泥火山又噴發 網友追問：跟地震有關？

再增三例日本腦炎！北到南都有個案 莊人祥：無地緣關係

相關新聞

影／你爽我艱苦！萬丹泥火山噴發 遊客做泥浴不知清泥苦

屏東縣萬丹鄉泥火山今天再噴發，到中午為止，泉源聖殿外牆角的泥漿越噴越高，最高逾1公尺。今天悶熱高溫，萬丹近中午時氣溫一度...

影／間隔不到3個月 萬丹泥火山再度噴發

屏東縣萬丹鄉泥火山因為地底泥漿累積會不定期噴發，今天上午8時40分，又再度傳出有2處爆漿，其中一個噴發地點在田中，另一處...

復健治療變情緒失控打人？議員痛批高市衛生局不重視

高雄鳳山五甲路某醫院傳出物理治療師疑對傷患施暴事件，陳姓男子車禍復健，卻遭治療師揮拳擊中胸部，將人粗暴壓制至牆邊，院方企...

台東縣原民議員聲明：反對平埔族變平地原住民

憲法法庭今天召開西拉雅族群正名，納入「平地原住民」乙案言辭辯論庭，台東縣議會原住民籍議員，今天由副議長林琮翰領銜發表共同...

高雄燕巢戶政結婚拍照區啟用 新人讚：復古有特色

為讓結婚新人留下畢生難忘回憶，高雄各地戶政事務所陸續打造具有在地特色的拍照結婚專區。岡山戶政燕巢辦公處結合地名及農產品特...

影／萬丹泥火山又噴發 網友追問：跟地震有關？

屏東縣萬丹泥火山今天再噴發，灣內村長陳玉意說，噴發時間大約在上午8點40分左右。因為今天凌晨4點7分曾發生小規模有感地震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。