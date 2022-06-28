高雄燕巢戶政結婚拍照區啟用 新人讚：復古有特色

為讓結婚新人留下畢生難忘回憶，高雄各地戶政事務所陸續打造具有在地特色的拍照結婚專區。岡山戶政燕巢辦公處結合地名及農產品特色，打造復古特色的「飛燕築巢，好運好孕」拍照專區，讓新人感受滿滿祝福。

燕巢地名由來有多種傳說，其中一說是指燕子眾多之地，從字面來看，「燕巢」意謂燕之巢，燕子常雙棲雙宿，感情堅貞。

岡山戶所下轄岡山、燕巢及橋頭三的區業務，其中燕巢辦公處近日剛完成結婚拍照背板改裝，它以地名「燕巢」當發想，融入在地元素及地方特產，打造專屬「燕巢」專屬特色，鼓勵新人勇敢追婚、定居燕巢。

岡山戶政所主任曾勇清表示，所內職員林倖瑜具備美術專長，參加高市社會局「志願服務四格漫畫競賽」獲受助組第二名，特別請她設計燕巢辦公處結婚背板，以燕巢字義來緊扣在地特色。

曾勇清說，燕子在民間是吉祥的象徵，常常是雙棲雙宿，一旦成偶，終生不渝，如同新人對婚姻的承諾。此外，蜜棗也是燕巢農特產品之一，場景搭配棗樹有「早生貴子」寓意，期許新人像燕子般辛勤修築窩巢、代代相傳。