買不到清冠一號 綠營連江黨部籲縣府應積極規劃

民進黨馬祖黨部主委李問今天表示，近期接獲許多馬祖鄉親反應，因全縣沒有中醫診所、縣醫也無中醫師可看診，導致確診的鄉親無法透過醫療機構取得公費清冠一號，僅能透過私人親友赴台灣取得，他呼籲，衛福部和縣立醫院應積極規劃，為醫療資源缺乏的馬祖建立開藥制度。

李問指出，國家中醫藥研究所開發的清冠一號，已成為國人信賴的藥方，然而連江縣內無中醫診所，導致一直無法開立藥方給馬祖鄉親。李問說，目前確診的馬祖鄉親僅透過私人親友赴台灣取得，但這種不是由專業醫生開立的非正式管道，難保不會有延伸的其它問題，應加快擬定配套措施。

李問呼籲，衛福部與縣立醫院，是否應積極為馬祖規劃中醫支援門診，不論是以實體或視訊的方式進行中醫看診，讓馬祖鄉親可在縣內領取公費清冠一號。

此外，針對近期媒體報導衛福部將限縮公費清冠一號請領資格，將使12歲以上及65歲以下確診民眾自費領藥。立委洪申翰認為，原本馬祖地處偏遠，就醫看診已有諸多不便，不宜進一步限制馬祖鄉親領取公費清冠一號之資格，已發函向衛生福利部表示意見。

洪申翰也指出，在健保署開辦「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」當中，全台唯一沒有染疫康復者整合門診的縣市就是連江縣，雖然赴本島就醫有半價交通補助，但依然事舟車勞頓！如果現在還要限縮馬祖鄉親領取公費清冠一號資格，就是製造更多麻煩，讓染疫的馬祖鄉親有被疫情懲罰的感覺，十分不妥。

洪申翰認為，台灣本島疫情已逐漸獲得控制，公費清冠一號對於馬祖鄉親來說，目前已就比本島民眾還要難取得，因此更不宜貿然退場或限縮資格。