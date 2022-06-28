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高市某醫院治療師遭控對患者施暴 衛生局蒐證釐清

中央社／ 高雄28日電

高市鳳山區某醫院遭指控有物理治療師對患者施暴，接受陳情的議員籲醫院負責，衛生局介入調查。院方表示，是治療認知不同，反控家屬索高額慰問金。衛生局指，案件尚待蒐證釐清。

時代力量高市議員林于凱上午召開記者會，指接獲民眾陳情，鳳山區某醫院有物理治療師對患者施暴，物理治療師已認錯道歉，院方事後卻對講好的和解條件翻臉不認帳。

患者家屬陳情表示，今年6月7日上午10時多，一名因車禍受傷需要進行復健的傷患，在該醫院進行復健時遭到物理治療師施暴，傷患家屬陪同復健，在一旁目睹事發經過。

事件發生後，醫院和傷患家屬進行協調，雙方達成共識要和解，內容包括院方要提供完整的事件調查報告及物理治療師的悔過書等。

但家屬指，事後院方對於施暴的物理治療師，未進一步提供協助或調整職務。質疑院方因攝影機沒有拍到畫面，想隱瞞施暴，對和解內容也未完全兌現。

林于凱呼籲醫院扛起責任，重新提出調查報告、輔導物理治療師；並要求衛生局善盡主管機關職責，就已取得的資料積極調查。

對此，院方發布說明稿表示，此案只是醫病對復健治療策略認知不同，復健治療師有從後環抱、輕捶病患右前胸，要求配合指令，遭親友誤會，但親友也未當場提出異議。

院方表示，原為讓事件平息，有與家屬和解，但家屬要求高額慰問金，並要求治療師承認揮拳打人等行為，院方決定終止和解，請家屬循法律途徑釐清真相。

衛生局則回應表示，獲知民眾陳情後，衛生局即著手進行案件調查；因雙方初步提供資料尚未完備，目前案件尚須彙蒐相關具體事證，以利釐清整件案情事實經過。

衛生局 治療師

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