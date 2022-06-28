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復健治療變情緒失控打人？議員痛批高市衛生局不重視

聯合報／ 記者徐白櫻徐如宜／高雄即時報導
高市議員林于凱認為，發生施暴事件的醫院應該負起責任，衛生局更不可漠視。記者徐白櫻／攝影
高市議員林于凱認為，發生施暴事件的醫院應該負起責任，衛生局更不可漠視。記者徐白櫻／攝影

高雄鳳山五甲路某醫院傳出物理治療師疑對傷患施暴事件，陳姓男子車禍復健，卻遭治療師揮拳擊中胸部，將人粗暴壓制至牆邊，院方企圖淡化拒不認帳。

議員林于凱指出，高市衛生局身為主管機關，應該主動啟動調查，且有明確處置作為，避免類似事件再發生。衛生局回應，已著手調查，尚須彙蒐具體事證，釐清案情過程。

議員林于凱今早在議會開記者會。家屬指控，6月7日上午帶著車禍腦部受傷的陳男前往復健，因動作無法跟上拉桿動作，物理治療師大聲喝斥「你在做什麼」隨即揮拳打向陳男胸部，後面更失控將人粗暴壓至牆角。

事後陳男家屬向院方反應，並要求針對施暴事件提出完整調查，盼施暴者接受心理師輔導。涉嫌施暴的復健組長寫下悔過書，坦承「情緒管理不佳」，雙方以20萬元和解。

林于凱指出，復健室沒有監視器畫面，家屬也沒有驗傷，但涉嫌施暴的醫院事後翻臉不認帳，涉施暴的治療師繼續擔任主管職務，因醫院擔心被衛生局懲處，還要求家屬要低調處理。

醫院樓上還有護理之家，許多長輩都在這家醫院復建，受害者有家屬陪同還被施暴，更別說其他弱勢長輩，院方漠視暴力、衛生局也不積極介入調查，衛生局連記者會都不派主管到場。

院方否認相關指控，並說治療師是配合家屬說法才寫悔過書。高市衛生局表示，111年6月8日接獲陳情，林姓物理治療師在治療過程中有打病患行為，立即著手調查，本案尚須彙蒐相關具體事證釐清經過。

另衛生局設有「醫療爭議調處」管道，可藉由會議方式，協助雙方溝通協調，已將相關資料提供陳情人，等陳情人提出立即協助辦理，若案情涉有其他民、刑事責任，民眾亦可向警政司法單位提起公決。

家屬拍下事發前畫面，林姓男子（圖中）在物理治療師輔助下接受治療。圖／林于凱提供
家屬拍下事發前畫面，林姓男子（圖中）在物理治療師輔助下接受治療。圖／林于凱提供

衛生局 治療師 復健

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