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改善楠梓區藍昌路淹水 雨水箱涵改建完工

中央社／ 高雄28日電

楠梓區藍昌路原有的雨水幹線，因出口處束縮，導致排水不良，常因強降雨造成路面積水；高市水利局向中央爭取經費辦理改善工程，近日完工，除提升區域排水效能，也避免道路坑洞發生。

水利局今天發布新聞稿表示，楠梓區藍昌路原有的雨水幹線，因出口處束縮，導致排水不良及道路側向式排水孔集水效能不佳，常因強降雨造成路面積水。

高市府水利局向內政部營建署申請新台幣1300萬元補助經費，辦理積水改善工程，將既有的雨水涵管打除，改建箱涵增加排水斷面，並增設側溝加速路面排水。

水利局表示，藍昌路下方既有涵管改建為斷面長寬2公尺的單孔箱涵，改善範圍自藍昌路360巷至右昌大排，全長約87公尺，並新建藍昌路與德民路側溝約200公尺。

此外，箱涵主體工程完成後，同時也將藍昌路360巷至惠民路南北向車道進行路面刨鋪翻新。相關工程近日已完工，道路全面開放通行。

水利局指出，藍昌路箱涵改建及側溝排水改善工程完成後，除了有效提升區域整體排水效能，也改善排水系統的安全性，避免道路坑洞發生機率。

水利局 雨水 內政部

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