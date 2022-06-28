改善楠梓區藍昌路淹水 雨水箱涵改建完工
楠梓區藍昌路原有的雨水幹線，因出口處束縮，導致排水不良，常因強降雨造成路面積水；高市水利局向中央爭取經費辦理改善工程，近日完工，除提升區域排水效能，也避免道路坑洞發生。
水利局今天發布新聞稿表示，楠梓區藍昌路原有的雨水幹線，因出口處束縮，導致排水不良及道路側向式排水孔集水效能不佳，常因強降雨造成路面積水。
高市府水利局向內政部營建署申請新台幣1300萬元補助經費，辦理積水改善工程，將既有的雨水涵管打除，改建箱涵增加排水斷面，並增設側溝加速路面排水。
水利局表示，藍昌路下方既有涵管改建為斷面長寬2公尺的單孔箱涵，改善範圍自藍昌路360巷至右昌大排，全長約87公尺，並新建藍昌路與德民路側溝約200公尺。
此外，箱涵主體工程完成後，同時也將藍昌路360巷至惠民路南北向車道進行路面刨鋪翻新。相關工程近日已完工，道路全面開放通行。
水利局指出，藍昌路箱涵改建及側溝排水改善工程完成後，除了有效提升區域整體排水效能，也改善排水系統的安全性，避免道路坑洞發生機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言