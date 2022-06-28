屏東二峰圳人文走讀 一探百年水利工程活歷史

日本水利工程師鳥居信平透過自然重力過濾後汲取乾淨的水源，在屏東縣林邊溪上游打造來義鄉二峰圳及春日鄉力里圳，為屏東平原提供農業灌溉和民生用水，至今供水不輟，今年適供水百年里程碑，縣府文化處為讓民眾親身體驗工程智慧結晶精華，7月下旬舉帶民眾走入時光隧道的人文走讀，一探百年水利工程的前世和今生，今天起報名。

縣府文化處長吳明榮說，二峰圳在2008年初，從1號井到台糖萬隆機場分水工，這段總長3252公尺的圳路，已登錄為國家級的水利設施文化景觀；配合百年紀念活動培訓一批環境教育場域導覽志工，從林邊溪的2號進水口出發，帶領民眾穿越部落了解二峰圳的故事，並透過結合原住民古謠與樂舞的環境劇場展演，讓觀眾感受與土地的連結。

他說，走讀活動採分眾規畫導覽內容，「文史團：百年身影文史go！」從水利、環境生態角度，讓民眾深度了解屏東平原的水圳文化，還有專為親子規畫的「親子探險輕旅行」，以寓教於樂的方式認識部落人文歷史與二峰圳。

文化處說，實地走讀外，以「二峰伏流・屏東FLOW」為名的百年特展，從7月23日至8月28日於萬隆農場辦公室展出，日治時期二峰圳興建規畫工程藍圖將首次公開，另有昭和11年鳥居信平參加日本農學會大會手冊等珍貴文物及照片，讓民眾走進時光隧道，一探二峰圳的前世今生。