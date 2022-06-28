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屏東二峰圳人文走讀 一探百年水利工程活歷史

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府為讓民眾親身體驗伏流水工程智慧結晶精華，7月下旬舉辦人文走讀，一探百年水利智慧和風華。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為讓民眾親身體驗伏流水工程智慧結晶精華，7月下旬舉辦人文走讀，一探百年水利智慧和風華。圖／屏東縣政府提供

日本水利工程師鳥居信平透過自然重力過濾後汲取乾淨的水源，在屏東縣林邊溪上游打造來義鄉二峰圳及春日鄉力里圳，為屏東平原提供農業灌溉和民生用水，至今供水不輟，今年適供水百年里程碑，縣府文化處為讓民眾親身體驗工程智慧結晶精華，7月下旬舉帶民眾走入時光隧道的人文走讀，一探百年水利工程的前世和今生，今天起報名。

縣府文化處長吳明榮說，二峰圳在2008年初，從1號井到台糖萬隆機場分水工，這段總長3252公尺的圳路，已登錄為國家級的水利設施文化景觀；配合百年紀念活動培訓一批環境教育場域導覽志工，從林邊溪的2號進水口出發，帶領民眾穿越部落了解二峰圳的故事，並透過結合原住民古謠與樂舞的環境劇場展演，讓觀眾感受與土地的連結。

他說，走讀活動採分眾規畫導覽內容，「文史團：百年身影文史go！」從水利、環境生態角度，讓民眾深度了解屏東平原的水圳文化，還有專為親子規畫的「親子探險輕旅行」，以寓教於樂的方式認識部落人文歷史與二峰圳

文化處說，實地走讀外，以「二峰伏流・屏東FLOW」為名的百年特展，從7月23日至8月28日於萬隆農場辦公室展出，日治時期二峰圳興建規畫工程藍圖將首次公開，另有昭和11年鳥居信平參加日本農學會大會手冊等珍貴文物及照片，讓民眾走進時光隧道，一探二峰圳的前世今生。

百年特展以地下伏流的圳體拆開「土川」二字為展覽主題，以「土川之時」、「土川之音」與「土徑川來」三大面向，同時搭配二峰圳重要推手「鳥居信平特展」與「土川之識」互動展間，展現二峰圳兼具生態永續的水利技術與人事時地物緊密結合的文化景觀，並運用投影技術將分水工的走向，透過投影和民眾互動。

屏東縣政府為讓民眾親身體驗伏流水工程智慧結晶精華，7月下旬舉辦人文走讀，一探百年水利智慧和風華。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為讓民眾親身體驗伏流水工程智慧結晶精華，7月下旬舉辦人文走讀，一探百年水利智慧和風華。圖／屏東縣政府提供

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