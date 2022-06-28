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待轉空間不足 沿海一路與康莊路口改設直接左轉道

中央社／ 高雄28日電

高市有些T型路口待轉空間不足，交通局設置「機慢車直接左轉專用道」，保障騎士通行，也避免違規騎上人行道。目前全市共設置4處，最新完工的沿海一路與康莊路口，即日起開放使用。

市府交通局今天發布新聞稿表示，沿海一路與康莊路為T型路口，沿海一路機車左轉康莊路車流量大，但待轉區空間不足，導致常有騎士違規行駛人行道穿越康莊路。

交通局表示，為改善沿海一路與康莊路口尖峰時段龐大機慢車流，於路口北往東設置「機慢車直接左轉專用道」，相關標誌標線號誌改善工程已完工，即日起開放使用。

交通局對中央社記者表示，有些T型路口因空間不大，不容易規劃足夠的待轉區，目前全市約4處路口，均因待轉區空間不足等原因，改設置「機慢車直接左轉專用道」，不僅讓騎士左轉通行更方便、安全，也避免騎士違規繞行人行道。

交通局指出，「機慢車直接左轉」與機慢車直行車道分流劃設於慢車道上，並於上游端設有槽化線作漸變段，此設計可讓臨近路口時，左轉車輛可於路口端駛入左轉專用道等待左轉，不會妨礙後方直行車流，直行車不用變換車道，可維持全線車流順進。

人行道 車道 標誌

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