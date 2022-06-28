T行路口待轉區太小 高市設機車左轉專用道

高雄市小港區沿海一路大車多，上下班時間車流量大，沿海一路、康莊路為T型路口，地形受限待轉區空間狹小。為改善沿海一路機車左轉康莊路的壅塞狀況，高市交通局在沿海一路與康莊路口北往東設置「機慢車直接左轉專用道」，即日起開放使用。

交通局表示，沿海一路康莊路為T型路口，沿海一路機車左轉康莊路車流量大，待轉區空間不足，不少機車騎士因此違規行駛人行道穿越康莊路。為提升該路口交通安全並兼顧行車效率及秩序，同時改善尖峰時段機慢車待轉區空間不足與機慢車用路人違規繞行人行道穿越康莊路之窘境，設置「機慢車直接左轉專用道」。

小港居民陳小姐說，沿海一路尖峰時段車多，沿海路要待轉康莊路時大家都擠在一起，「每次要待轉前就很緊張，實在太擠了」，待轉區機車和直行車離得很近非常危險。設置左轉專用道後，終於可以比較安心了。

交通局說，「機慢車直接左轉」與機慢車直行車道分流畫設於慢車道上，在上游端設有槽化線作漸變段。此分流設計能讓左轉車不阻礙直行車流。臨近路口時左轉車輛，可於路口端駛入左轉專用道等待左轉，直行車不用變換車道，可以維持全線車流順進。

沿海一路與康莊路口標誌標線號誌改善工程已完工，交通局呼籲用路人行經該路段時，應遵循相關標誌、標線及號誌，減速慢行，以維行車安全。