高雄以住代護「10年駐村」 媒合17戶書店私廚婚攝文創

高雄市文化局9年前推動以住代護眷村保存計畫，今年升級推出「10年駐村」計畫，集結各領域專家而成的評審團，在建業、黃埔兩處眷舍進行近20小時馬拉松式現地審查，由提案者簡報未來創業營運與房舍修繕規畫，複審結果出爐，包括書店、餐廳、私廚、民宿、婚攝、文創等17戶媒合成功。

文化局長王文翠表示，以住代護計畫是高雄市面對眷改後全台最大面積眷村保存區域的巨大挑戰，在眷村保存的過程導入民間創意與熱情，修繕眷舍，藉由居住延續了人的溫度與眷村文化的命脈，空前的模式，也開啟往後全國各地對眷村保存活化的全新思考。歷經以住代護人才基地、全民修屋、青創House等各期計畫的推展，黃埔、建業藉由民間協力已逐步蔚然成村，多數眷舍更已修繕熟成。

高市府下一步，透過計畫的升級擴大公共性，讓眷村保存從純住家的私人維護使用型態，走向更多元具公眾價值的用途。「10年駐村」計畫進駐期長達10年，為了對未來眷村整體發展與各別進駐計畫進行完善的把關，文化局組成包含文創產業、品牌營運、建築、結構、消防安全與文化資產保存等專業的全方位評審團，針對營運模式、空間配置裝修、修繕計畫構想及經費預算預估等內容，進行書面初審與實地複審。最終成功媒合左營建業新村11件、鳳山黃埔新村6件。

文化局表示，另外5年駐村計畫的房舍，經過前一代以住代護的5年修繕居住維護至今，現在開放第二個5年駐村申請，已熟成的房舍更適合短期營運規畫的新創或青創業者利用營運。收件將於7月8日截止。