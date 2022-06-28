被疫情耽誤 屏東走讀二峰圳活動7月23日登場

屏東縣政府二峰圳百年紀念系列活動因疫情一再延期，因疫情趨緩，決定於7月23日登場，連續四周每周六、日出團，每人收費100元起，今起線上報名，不僅可聆賞原住民古謠與樂舞，還可在二峰圳戲水，是夏日消暑新選擇。

二峰圳已有百年歷史，縣府指出，日治時期台糖株式會社為了生產蔗糖，任命水利技師鳥居信平，在現今來義鄉周邊建造二峰圳，透過地下集水廊道等工程截取林邊溪伏流水，以引水渠道灌溉屏東平原，墾殖甘蔗，成為台灣百年偉大水利工程之一。

今年適逢二峰圳百周年，縣府規畫系列活動。文化處表示，二峰圳從一號井到台糖萬隆機場分水工，總長3252公尺圳路，已登錄為國家級水利設施文化景觀。走讀活動將從從林邊溪二號進水口出發，帶領民眾穿越部落了解二峰圳故事，活動分為文史團（每人收費100元）及親子團（一大人一小孩收費150元），報名以20人、30人為限。

除了現地走讀，文化處指出，萬隆農場辦公室7月23日至8月28日另舉辦「二峰伏流・屏東FLOW」百年特展，首次公開日治時期二峰圳興建規畫工程藍圖，另有昭和十一年鳥居信平參加日本農學會大會手冊等珍貴文物及照片。展覽除星期一休館，每日上午9:30開放至下午5:30，自由參觀。

二峰圳走讀活動報名網址。更多二峰圳百年系列活動資訊可上屏東縣政府官網或臉書活動專頁查詢。