屏東輝瑞兒童疫苗第2劑開打 首日3校施打率達77.8%

屏東縣政府今天起安排輝瑞兒童疫苗入校施打第2劑，首日排定信義、仁愛、高士等3所國小，施打率達77.8%。縣府提醒，未能在校內施打學童，可到各合約院所預約。

屏東縣府衛生局統計，27日新增1174例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診1040人，占確診量88.9%；截至27日，居家照護累計9萬7272人。

縣府發布新聞稿表示，今天輝瑞兒童疫苗校園第2劑開打，施打學校有屏東市信義國小、仁愛國小及牡丹鄉高士國小3校，有意願施打人數共519人，實際施打404人，施打率達77.8%，目前並未出現學童身體不適情況。

衛生局表示，比照第1劑貼心模式，今天起到30日，會進入全縣所有國小為孩子完成施打第2劑輝瑞兒童疫苗，5至6歲就讀私幼或其他未能在學校施打的孩子，可以到各合約院所預約施打，時段可至衛生局官網查詢，在暑假前讓孩子們持續提升保護力。