高捷：連兩年虧損 電價調漲將雪上加霜

電價調整勢在必行，經濟部今天舉行電價費率審議會，用電大戶電價可能上漲。高雄捷運公司表示，近兩年運量因疫情受創，日運量僅餘約10萬，運量慘淡。電費占經營成本12%，若電價調升，將成為不可承受之重。高捷更指出，已連2年虧損，累虧達7.5億以上，電費上漲處境將雪上加霜。

高捷呼籲中央主管機關在電價費率應給予公共運輸軌道業者協助，推出優惠折扣以助渡過運量低谷難關。高捷公司自97年營運通車以來，歷經各項營運成本高漲，如基本工資、電價及各類維修備品費用等均漲幅驚人。但高捷秉持企業社會責任，14年未漲價，而是努力從落實節能省碳、積極開源節流、多角度經營增加收入，努力弭平票收虧損。

高捷公司為民營企業，其中電費占經營成本12%，高捷指出，電費調漲將為不可承受之重，高捷附和北捷的訴求，呼籲中央主管機關應給予軌道公共運輸業者用電額外優惠，以協助各軌道運輸業者共度難關。

高捷另外呼籲，未來在零碳經濟方面考量，民眾轉換運具搭乘大眾運輸的減碳成效，應該轉換成綠色憑證，由捷運公司出售予需要憑證的企業，應可轉換成對於大眾運輸業者之實質鼓勵與補貼。