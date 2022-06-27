新台17線北段典昌路至德民路通車 縮短橋頭左營車程

高雄市長陳其邁今天主持高雄市濱海聯外道路開闢工程北段2.1公里通車典禮，也就是新台17線北段典昌路至德民路，截彎取直，新闢南北向快速道路，為北高雄注入產業廊帶新動線。他表示，通車後能大幅減少橋頭至左營的行車時間，並因應橋科與楠梓產業園區的發展。

營建署長吳欣修、海軍保修指揮部少將指揮官龍李坤、立委劉世芳和左楠多名議員及里長，今天一同見證濱海聯外道路北段道路0K~2K+100開通，有效改善原台17線的行車效率，也象徵北高雄區域發展起飛。

副市長林欽榮表示，原台17線在跨越後勁溪進入楠梓及左營舊聚落路段，其路幅縮減而受限，並因路型呈線型曲折，成為交通瓶頸。為解決前開地方交通多年沈痾，所以在原台17線西側規畫一條截彎取直的南北向快速道路，也就是「新台17線」。

這條全長約7公里，北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，以德民路為界分成北段、南段。交通局團隊評估全段完成開闢後，將可縮短橋頭至左營26%車行距離，及減少30%行車時間，並分散原台17線30至50%交通量，大幅促進左楠地區行車通暢度。

今日通車的北段道路，全長約2.1公里，路寬50公尺，規畫單向配置2快車道1慢車道、人行道(含自行車道)及其他附屬設施，總經費約12.75億元，工程包含路堤填築、道路工程、景觀工程、廣昌排水護岸工程，以及跨距達130公尺的後勁溪援中港橋，感謝立委劉世芳的協助，為地方建設爭取營建署生活圈計畫補助經費挹注，方能順利完工。

陳其邁表示，南段開闢涉及軍區營舍，市府多次與國防部、海軍司令部溝通協調，並與時任國防部長嚴德發取得依據都市計畫採取平面道路開闢的共識，優先將中海路至德明路打通，所需建設經費已於去年獲營建署生活圈計畫補助。