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豪雨損唯一聯外農路 高市內門區邊坡工程7月完工

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市內門區一處邊坡在去年8月豪雨崩塌，水利局編列555萬元修復。記者林巧璉／翻攝
高雄市內門區一處邊坡在去年8月豪雨崩塌，水利局編列555萬元修復。記者林巧璉／翻攝

高雄市內門區一處邊坡在去年8月豪雨崩塌，周邊多為農地、畜牧場，除了農畜產運輸受影響，也造成居民通行疑慮。高雄市水利局今表示，市府編列555萬元，修復內門區瑞山里下埔尾6-6號旁道路下邊坡。

水利局指出，內門區瑞山里下埔尾6-6號旁道路下邊坡是鄰近聚落與農耕運輸唯一聯外道路，去年8月豪雨期間，因道路坡地逕流沖蝕造成邊坡崩塌。災後會同瑞山里長、地方人士、中央水土保持局至現場勘災。為防止崩塌災情擴大、修復通行道路，設置新的擋土牆38.5m，進行道路修復，工程總經費為555萬元。

工程於今年2月開工，將於7月上旬完工，完工後恢復道路通行及加強下邊坡保護，維護當地居民農耕運輸及通行安全。水利局提醒，施工期間重機具進出，已要求承商做好交維布設、夜間警示，呼籲往來通行民眾行經施工路段時，遵守現場交維人員指揮並注意指示標誌慢行通過。

高雄市內門區一處邊坡在去年8月豪雨崩塌，水利局編列555萬元修復。記者林巧璉／翻攝
高雄市內門區一處邊坡在去年8月豪雨崩塌，水利局編列555萬元修復。記者林巧璉／翻攝
高雄市內門區一處邊坡在去年8月豪雨崩塌，水利局編列555萬元修復。記者林巧璉／翻攝
高雄市內門區一處邊坡在去年8月豪雨崩塌，水利局編列555萬元修復。記者林巧璉／翻攝

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