豪雨損唯一聯外農路 高市內門區邊坡工程7月完工

高雄市內門區一處邊坡在去年8月豪雨崩塌，周邊多為農地、畜牧場，除了農畜產運輸受影響，也造成居民通行疑慮。高雄市水利局今表示，市府編列555萬元，修復內門區瑞山里下埔尾6-6號旁道路下邊坡。

水利局指出，內門區瑞山里下埔尾6-6號旁道路下邊坡是鄰近聚落與農耕運輸唯一聯外道路，去年8月豪雨期間，因道路坡地逕流沖蝕造成邊坡崩塌。災後會同瑞山里長、地方人士、中央水土保持局至現場勘災。為防止崩塌災情擴大、修復通行道路，設置新的擋土牆38.5m，進行道路修復，工程總經費為555萬元。