高市青年局整合各方資源 就業職缺專區7月上線

又到畢業季，這2年受疫情影響，市場面、求職供需都受震盪。為在青年求職路上助一臂之力，高雄市青年局長張以理預告，高雄青年就業職缺專區7月將上線，打造「畢業即就業」媒合平台，助青年根留高雄銜接職場。

每年6、7月間大批社會新鮮人步入職場，不少職場新手對找工作感到壓力，甚至茫然，張以理是七年生，理解青年求職處境。張以理說，求職路上除了先抓定目標與方向，也可尋求官方資源及情報，勞動部推出111年「青年就業獎勵計畫」，穩定就業者最高可領到3萬元，青年局除與勞動部合作推動青年就業獎勵方案，未來將整合市府各局處青年就業資源，齊力協助青年就業。

張以理說，青年初入職場容易因為對就業資訊不瞭解而產生摩擦性失業，為協助青年做好就業前準備，青年局推出大港青年職涯發展暨產業導航計畫，提供青年學生職涯諮詢與產業參訪，減少學生對企業職場的認知落差，提早確立職場方向。

高雄市青年局推出的111年「大港青年實習媒合計畫」持續提供有薪實習機會，讓學生可深入學習，高雄青年就業職缺專區預定7月上線，青年局扮演平台角色，協助架橋、把關。

除了青年局協助年輕世代闖蕩職場，勞工局6月11日也剛在高市圖書總館辦大型徵才，預計7月23日將在新開幕的岡山樂購廣場辦理路竹科學園區廠商專區的青年亮點場徵才。

高雄市力拚產業轉型，經濟發展局也串聯產官學合作，建立企業資源暨人才媒合一站式平台，預計7月舉行線上面談會，邀請半導體、電動車、高值化扣件及航太科技等重點產業，協助投資廠商補足人才缺口、加速人才回流，也促成青年在地就業。