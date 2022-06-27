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高雄迎台灣文博會 6個歷史場景打頭陣

聯合報／ 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
原愛國婦人會館裡頭樣貌。圖／高雄市文化局提供
原愛國婦人會館裡頭樣貌。圖／高雄市文化局提供

高雄逐漸揮別疫情高原期，高雄2022年下半場設計能量滿載，8月有首度離開台北舉辦的「台灣文博會」，10月還有暌違10年再度回到高雄舉辦的「台灣設計展」。

為響應這兩大設計盛會，高雄市政府啟動「台灣設計設計台灣」系列活動，號召台灣各世代設計師，預計推出近30檔展覽，100場以上深度探索小旅行，搶先在暑假以各種設計手法打開6處歷史場景，愛國婦人會館首度修復重啟令人期待。

高雄市長陳其邁表示，疫情漸趨穩定，逐步從減災階段邁向復原與產業振興，城市運轉與發展也要盡速復興。下半年度的高雄，正要迎接台灣文博會、台灣設計展，兩者都是設計界盛事，高雄以「台灣設計設計台灣」串起為期3個多月的城市大型展演活動，要綻放最大能量，帶動城市經濟與觀光。

副市長史哲扮演藝文活動總舵手，他說，口罩遮住嘴部，但眼睛沒有被蒙蔽，心更加開放。為辦好兩大設計展，史哲與同仁集思廣益，討論高雄該如何回應台灣設計。

史哲指出，回顧台灣設計之始，可以溯及近百年前的台灣博覽會，以展覽為形式開拓台灣邁向現代化視野，1931年的「高雄港勢展覽會」，更展現了高雄城市近代樣貌及產業發展。過去曾經作為港勢展覽會第四會場的愛國婦人會館，文化局也已修復完成，將在此次以女性設計為題啟動「台灣設計設計台灣」一連串展覽活動。

港口是高雄的城市特色，高雄港區乘載城市發展歷史，高雄市政府文化局預計自暑假起陸續開啟6處歷史場域，以設計為元素規畫不同的展出。

文化局長王文翠說，目前已整備好愛國婦人會館、港史館、北號誌樓、雄鎮北門、哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋等6處充滿歷史回憶的空間，即將以設計重啟，民眾可以欣賞當代設計，可以感受建築美學，也回望過往點滴。文化局也策畫以導覽小旅行方式，推出不同經典路線，舉行100場以上，讓民眾藉由這次的機會追憶歷史，探訪高雄。

高雄港港史館建物外觀。圖／高雄市文化局提供
高雄港港史館建物外觀。圖／高雄市文化局提供
位於哈瑪星的貿易商大樓。圖／高雄市文化局提供
位於哈瑪星的貿易商大樓。圖／高雄市文化局提供
雄鎮北門古色古香氛圍。圖／高雄市文化局提供
雄鎮北門古色古香氛圍。圖／高雄市文化局提供
紅磚街屋別具風格。圖／高雄市文化局提供
紅磚街屋別具風格。圖／高雄市文化局提供
紅磚街屋別具風格。圖／高雄市文化局提供
紅磚街屋別具風格。圖／高雄市文化局提供
原愛國婦人會館建物。圖／高雄市文化局提供
原愛國婦人會館建物。圖／高雄市文化局提供

文化局 高雄市長

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