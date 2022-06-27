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高雄壽山通訊再升級 打卡通話求援更便利

中央社／ 高雄27日電

為改善通訊品質，高政府政府觀光局在壽山主要登山步道加強通訊，並以標示牌告知通訊點位，民眾在登山入口處只要掃瞄QR code，就能知道多達61處的通訊點。

壽山有豐富自然生態，並串連多樣景點，吸引許多民眾登山健行。但也因山區道路複雜、通訊不易，民眾需要協助卻無法聯繫情形時有所聞。

為改善通訊品質，觀光局偕同國家自然公園管理處協調中華電信、遠傳、台灣大哥大、亞太等電信業者，在包括半屏山、大小龜山、旗後山等壽山主要登山步道加強通訊，以標示牌告知民眾通訊點位，民眾在登山入口處只要掃瞄QR code，就能知道多達61處通訊點。若發生山區事故，可在手機可通訊處發出緊急訊息，及時回報位置，提升救援效率及登山安全性。

觀光局今天新聞稿表示，在可達通訊標準地點，會在該點的園區指標、地圖、里程等設施或明顯處附掛標示牌。另外，在北、中、南壽山登山入口處設置3面告示牌(北壽山-龍皇亭、中壽山-鼓山高中後方登山入口處、南壽山-動物園登山入口處)，民眾手機掃描QR code，可連結查詢可通訊點所在位置，相關資料同步登載高雄旅遊網供民眾參考運用。

觀光局維護管理科表示，設置可通訊點標示的地點，由標示牌上標註的電信公司工程人員以專用設備測試該公司4G訊號，需達到撥號3次至少1次可通話、數據傳輸2Mbps以上等條件，各個項目都達標才會設置標示點，以確保後續山友在該處對外聯繫時可享有較佳通訊品質。

未來計畫擴大辦理範圍，預計7月初與國家自然公園管理處、各家電信業者和軍方會勘，打造適合全民運動安全休憩環境。電信業者也提醒，發生緊急情況無法順利撥通電話，可改撥「112」，透過業者訊號就可連接鄰近警消通報或待援。

觀光局 登山步道

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