壽山走失要聯絡無訊號 業者改善設61處通訊點

高雄壽山（柴山）周末登山客多，也有不少年輕人為壽山秘境而來，但山區蜿蜒小徑多、通訊差，不少民眾走失後因苦無通訊無法聯繫。為改善通訊品質，高市觀光局、國家自然公園管理處協調多家通訊業者在壽山（包括半屏山、大小龜山、旗後山）主要登山步道加強通訊，目前共有61處通訊點，民眾可在入口處掃碼。

根據統計，壽山、觀音山等地去年1月至今年4月，通報53件救援案，其中14件是山友走失協尋。觀光局表示，目前已立標示牌告知通訊點位，民眾在登山入口處只要掃瞄QR CODE，就能知道多達61處的通訊點，未來將進一步協調於壽山軍區也能通訊順暢，預計7月初與國家自然公園管理處及各家電信業者和軍方會勘，持續打造適合全民運動的安全休憩環境。

中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太等電信業者共同合作，加強壽山主要登山步道及休憩據點的通訊並實施行動電話訊號測試，陸續已設置61處。另在北、中、南壽山登山入口處設置3面告示牌（北壽山-龍皇亭、中壽山-鼓山高中後方登山入口處、南壽山-動物園登山入口處），讓民眾使用手機掃描QR code，可連結查詢手機可通訊點所在位置。

觀光局說明，設置可通訊點標示的地點，是工程人員以專用設備測試4G訊號，需達到撥號3次至少1次可通話、數據傳輸2Mbps以上等條件。電信業者也提醒，若發生緊急情況、無法順利撥通電話，可改撥「112」，透過該業者的訊號就可以連接到鄰近的警察或消防單位通報或待援。