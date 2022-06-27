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壽山走失要聯絡無訊號 業者改善設61處通訊點

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市觀光局、國家自然公園管理處協調多家通訊業者在壽山主要登山步道加強通訊，民眾可在入口處掃碼獲資訊。記者林巧璉／翻攝
高市觀光局、國家自然公園管理處協調多家通訊業者在壽山主要登山步道加強通訊，民眾可在入口處掃碼獲資訊。記者林巧璉／翻攝

高雄壽山（柴山）周末登山客多，也有不少年輕人為壽山秘境而來，但山區蜿蜒小徑多、通訊差，不少民眾走失後因苦無通訊無法聯繫。為改善通訊品質，高市觀光局、國家自然公園管理處協調多家通訊業者在壽山（包括半屏山、大小龜山、旗後山）主要登山步道加強通訊，目前共有61處通訊點，民眾可在入口處掃碼。

根據統計，壽山、觀音山等地去年1月至今年4月，通報53件救援案，其中14件是山友走失協尋。觀光局表示，目前已立標示牌告知通訊點位，民眾在登山入口處只要掃瞄QR CODE，就能知道多達61處的通訊點，未來將進一步協調於壽山軍區也能通訊順暢，預計7月初與國家自然公園管理處及各家電信業者和軍方會勘，持續打造適合全民運動的安全休憩環境。

中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太等電信業者共同合作，加強壽山主要登山步道及休憩據點的通訊並實施行動電話訊號測試，陸續已設置61處。另在北、中、南壽山登山入口處設置3面告示牌（北壽山-龍皇亭、中壽山-鼓山高中後方登山入口處、南壽山-動物園登山入口處），讓民眾使用手機掃描QR code，可連結查詢手機可通訊點所在位置。

觀光局說明，設置可通訊點標示的地點，是工程人員以專用設備測試4G訊號，需達到撥號3次至少1次可通話、數據傳輸2Mbps以上等條件。電信業者也提醒，若發生緊急情況、無法順利撥通電話，可改撥「112」，透過該業者的訊號就可以連接到鄰近的警察或消防單位通報或待援。

高雄市政府觀光局表示，隨著國人對於遊憩安全的越趨重視，正確通報位置是成功救援的要件之一。提升山區的通訊，除方便民眾能即時掌握位置、上網打卡分享旅途風景照片外，若發生山區事故時，可以在手機可通訊處發出緊急訊息，及時回報位置，提升救援效率及登山安全性。

高市觀光局、國家自然公園管理處協調多家通訊業者在壽山主要登山步道加強通訊，民眾可在入口處掃碼獲資訊。記者林巧璉／翻攝
高市觀光局、國家自然公園管理處協調多家通訊業者在壽山主要登山步道加強通訊，民眾可在入口處掃碼獲資訊。記者林巧璉／翻攝
高市觀光局、國家自然公園管理處協調多家通訊業者在壽山主要登山步道加強通訊，民眾可在入口處掃碼獲資訊。記者林巧璉／翻攝
高市觀光局、國家自然公園管理處協調多家通訊業者在壽山主要登山步道加強通訊，民眾可在入口處掃碼獲資訊。記者林巧璉／翻攝
高雄壽山登山客多，但因收訊差常有人走失卻無法聯繫，高市觀光局與業者合作加強通訊。記者林巧璉／翻攝
高雄壽山登山客多，但因收訊差常有人走失卻無法聯繫，高市觀光局與業者合作加強通訊。記者林巧璉／翻攝

觀光局 登山步道 警察

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