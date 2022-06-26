疫後新態度！墾丁四寶正流行 不跟上就落伍
疫情趨緩，屏東縣墾丁、小琉球這周末假日遊客回流，業者笑說：「撐了快兩年，終於解封。」屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，接下來到7月中，周六訂房幾乎全滿，離島小琉球因4、5月多數訂房延後，周六也僅剩零星空房。
墾丁這周末旅客回籠，警方估算，周六上午10點，台1線水底寮路段車流高峰達到每小時2700餘輛，比起以往周休每小時車潮最高峰約多出200輛次。小琉球人也不少，往返東港小琉球的船運公司5月中因疫情緊繃減班，這周都機動加開，藍白航運周六即加開4班。
林淑敏說，接下來到7月中，周六訂房幾乎全滿，平日訂房也有四、五成。受疫情影響，疫後遊墾丁最新的模式是包下獨棟民宿，臉書多個恆春旅遊社團都有遊客發文徵求包棟民宿，以往疫情期間是「房求人」，現在變「人求房」，氣氛大不同。
據了解，恆春包棟民宿價格約9千元至1萬2千元不等，有些內裝豪奢，價格更高檔。林淑敏分析，雖然疫情緩和，但有些遊客還是不想跟不認識的人混住，一整棟都是認識的人，感覺比較安心。疫後時期遊客玩的精，現在包棟多會要求墾丁四寶，要能打麻將、烤肉、唱KTV，還要附泳池。
跟墾丁包棟四寶相仿，旅遊業者陳博正說， 小琉球現在流行包船，搭遊艇出海可以玩SUP拍網美照，也可以下水浮潛，不用人擠人，也是疫後新時尚。
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