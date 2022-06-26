曾面臨遷村危機 萬山部落望爭取避難屋原地重建

高雄市長陳其邁今天帶領市府局處首長抵達茂林區拜會地方人士、傳統頭目等人，並視察萬山里簡易自來水建置工程、與萬山里文健站長者互動，茂林代表會副主席蔡梁玉英表示，萬山里沿著山坡地而建，每逢颱風、豪雨需到避難屋，但因避難屋是鐵皮搭建不夠安全，感謝陳其邁承諾將避難屋改建，預計明年動工。

茂林萬山里簡易自來水系統引至部落，已有50年歷史，近期卻常出現斷水，自來水公司開挖後發現，管線已老舊、生鏽，另有多處因隨意偷接，造成管線混亂、水量嚴重不足，市府撥款937萬元2年內全數汰換，目前已竣工，陳其邁等人今視察保障部落居民用水安全。

蔡梁玉英表示，萬山部落曾面臨遷村危機，雨季期間聯外道路阻斷、鄰近河流被設黃色警戒，居民需暫時住到位於下三社的避難屋，因住家未受影響，部落居民後續決定留在萬山，而避難屋是八八風災後所建，以鐵皮搭建十分簡陋，加上僅1層樓高度居民不敢住，今天向陳其邁訴求望將避難屋原地重建為較穩固的水泥建物。

蔡梁玉英說，萬山部落須從高132線往右彎下才能抵達，缺少地方亮點，留不住青年也難吸引遊客前往，茂管處近年撥款600多萬元於龍頭山規畫步道、吊橋，也於萬山公園規畫萬山岩雕濃縮版，望成為當地新觀光景點，因鄰近避難屋，部落居民期望，市府新建的避難屋可規畫為1樓做在地農作市集、活動場域，2樓做避難屋，近期已發包設計，明年有望動工。