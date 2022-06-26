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金門+91持續鼓勵長者接種疫苗 籲民眾慎防猴痘感染

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
國內疫情持續發展，金門縣政府表示，境內今新增91名確診，呼籲民眾疫苗打好打滿。圖／金門縣政府提供
國內疫情持續發展，金門縣政府表示，境內今新增91名確診，呼籲民眾疫苗打好打滿。圖／金門縣政府提供

國內疫情持續發展，金門縣政府表示，境內今新增91名確診，呼籲民眾疫苗打好打滿，長者若接種任一劑，可領500元以下衛教品及2劑快篩。另外，國內已出現第一起猴痘確定病例，民眾應避免接觸猴痘感染者和動物，如有疑似症狀請戴口罩就醫。

縣府表示，金門今新增91名確診者（K4681-K4771），確診累計4771例，目前收治中69例，其中無症狀或輕症59例，中症9例，重症1例；確診者居家照護673例。經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者157人，目前居家隔離297人，解除居家隔離146人，相關疫調持續中。

縣府指出，國內已出現第一起猴痘確定病例，它是人畜共通傳染病，與天花病毒同種，主要透過染病的齧齒和靈長類動物傳染給人類，直接接觸、食用感染動物，或是密切接觸感染者都有可能被傳染；感染後常見症狀是皮膚出現病灶（如：水泡、班疹、皮疹）、發燒、畏寒、肌肉痛、淋巴腺腫大等，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。縣府提醒，要預防感染的風險，應避免接觸猴痘感染者和動物，如有疑似症狀請戴口罩就醫，並告知相關旅遊史與接觸史。

金門衛生局呼籲，鄉親疫苗打好打滿、繼續維持個人防疫措施，有關防疫物資與抗病毒藥物，衛生局正持續監控確保充裕；即起至7月31日止，65歲以上、55歲至64歲原住民尚未完成接種疫苗民眾，施打任一劑疫苗可領取500元以下衛教品及每人2劑快篩試劑，呼籲民眾盡快接種。

國內疫情持續發展，金門縣政府表示，境內今新增91名確診，呼籲民眾疫苗打好打滿。圖／金門縣政府提供
國內疫情持續發展，金門縣政府表示，境內今新增91名確診，呼籲民眾疫苗打好打滿。圖／金門縣政府提供

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