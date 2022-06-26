民進黨在馬祖基層選舉首次遍地開花 9人力戰四鄉五島

馬祖為深藍選區，過去民進黨難以拿下席次，參選也大多僅推縣長及立委侯選人，民進黨連江縣黨部今公布首次大規模基層公職人員選舉名單共9人，且還在持續增加中。地方人士分析，當中還是有頗大的挑戰，不過綠營能一次提名這麼多人已經算是勝利。

民進黨連江縣黨部今在馬祖村天后宮交誼廳舉辦第一屆第三次黨員大會暨第二屆執行委員、評議委員選舉，會議除選出新的黨籍幹部外，也公告當地首次提名和徵召的地方公職9人名單，包括議員1人、鄉代4人、村長4人，並喊出「陽光馬祖，透明政府」，現場參與者氣氛熱絡。

民進黨發言人謝子涵表示，2020年馬祖黨部成立完成民進黨在全國各縣市都有成立黨部的最後一塊拼圖，也突顯作為執政黨絕對不放棄經營馬祖。縣黨部主委李問指出，黨部成立兩年，目前還沒有議員或鄉代席次，希望未來透過參與各島基層政治，才能為馬祖鄉親爭取更多權益。

李問說，沒有一個政黨是萬能的，但如果只有一個政黨，卻萬萬不能；這次在各島提名每一位候選人都是「民主的種子」，包含南竿鄉劉浩晨參選議員、李哲宇參選鄉代、陳春開參選介壽村長；北竿鄉，詹庭語參選鄉民代表、邱德貴參選橋仔村長；莒光鄉陳竑任參選鄉代、林文福參選大坪村長；東引鄉，原樂華村長曹恆勇轉戰鄉民代表、陳彥誠參選中柳村長。

縣黨部補充，原本就不少黨員登記參選，後來也在其他缺額區域徵召非黨員入黨參選，現在也在持續徵詢中，希望有更多有志者一同加入，預計8月底登記之前，會有更多同志加入參選行列。

在地民眾分析，整體大環境來看，民進黨仍然相當艱辛，其中參選南竿鄉介壽村長的陳春開及莒光鄉大坪村長的林文福滿有機會一搏，民進黨能一次找到那麼多人參選就已經算是贏了。不過在地民眾還說，民進黨台灣籍人士與民進黨馬祖籍人士能否「同心」也將成為一大考驗。