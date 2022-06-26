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疫情趨緩旅遊回溫！高雄駁二愛河現人潮 旅館訂房成長

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
疫情趨緩，旅遊回溫，這個周末高雄流行音樂中心的「高雄流行音樂中心X邊緣人市集」非常熱鬧。圖／高雄市文化局提供
疫情趨緩，旅遊回溫，這個周末高雄流行音樂中心的「高雄流行音樂中心X邊緣人市集」非常熱鬧。圖／高雄市文化局提供

高雄市疫情流行指揮中心經綜合評估目前疫情已緩步下降，周末駁二藝術特區等景點已見人潮，在金曲獎加持下，「高雄流行音樂中心X邊緣人市集」非常熱鬧。旅館業者表示，6月間訂房已增加了一、兩成，7月更多，尤其交通部預告7月15日起推出旅遊振興方案，15日後的訂房約有八、九成了。

高雄今天天氣炎熱，文化局表示，駁二藝術特區這兩個周末慢慢湧現人潮，愈接近黃昏愈多人，雖然都還戴著口罩，但民眾出遊意願提高，比起疫情高峰時要好多了。

今年金曲獎7月2日移師高雄巨蛋舉行，高雄流行音樂會中心一連三天在海豚步道和鯨魚堤岸，舉辦「高雄流行音樂中心X邊緣人市集」，今天最終日活動更是吸引大批民眾。

高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬表示，確定「要與病毒共存」後，旅遊景氣真的有回升了些，周末駁二、愛河一帶已見人潮，市區景點和郊區都有遊客，大家已不怕人多的地方。這兩周的訂房明顯提高了一、兩成，在長期低迷的旅館業，已經算很好了。

「旅館業者對7月業績樂觀期待！」周文彬說，7月暑期開始，有些較不在意旅遊補助的民眾，已經展開旅遊行程；交通部已預告7月15日起推出旅遊振興方案，所以15日後的訂房約有八、九成了，大家先訂到房間再說，旅遊振興方案一公布就可以派上用場。

疫情趨緩，旅遊回溫，這個周末高雄流行音樂中心的「高雄流行音樂中心X邊緣人市集」非常熱鬧。圖／高雄市文化局提供
疫情趨緩，旅遊回溫，這個周末高雄流行音樂中心的「高雄流行音樂中心X邊緣人市集」非常熱鬧。圖／高雄市文化局提供

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