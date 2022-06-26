疫情趨緩旅遊回溫！高雄駁二愛河現人潮 旅館訂房成長

高雄市疫情流行指揮中心經綜合評估目前疫情已緩步下降，周末駁二藝術特區等景點已見人潮，在金曲獎加持下，「高雄流行音樂中心X邊緣人市集」非常熱鬧。旅館業者表示，6月間訂房已增加了一、兩成，7月更多，尤其交通部預告7月15日起推出旅遊振興方案，15日後的訂房約有八、九成了。

高雄今天天氣炎熱，文化局表示，駁二藝術特區這兩個周末慢慢湧現人潮，愈接近黃昏愈多人，雖然都還戴著口罩，但民眾出遊意願提高，比起疫情高峰時要好多了。

今年金曲獎7月2日移師高雄巨蛋舉行，高雄流行音樂會中心一連三天在海豚步道和鯨魚堤岸，舉辦「高雄流行音樂中心X邊緣人市集」，今天最終日活動更是吸引大批民眾。

高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬表示，確定「要與病毒共存」後，旅遊景氣真的有回升了些，周末駁二、愛河一帶已見人潮，市區景點和郊區都有遊客，大家已不怕人多的地方。這兩周的訂房明顯提高了一、兩成，在長期低迷的旅館業，已經算很好了。