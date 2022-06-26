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受疫情衝擊...屏5處立體停車場年初試營運 停車率不佳

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東公園仁愛路停車場，今年4月起試營運，但停車率不佳。記者劉星君／攝影
屏東公園仁愛路停車場，今年4月起試營運，但停車率不佳。記者劉星君／攝影

屏東縣府爭取中央前瞻計畫，在屏東市蓋5處立體停車場，今年初陸續啟用試營運，屏縣議員黃明賢觀察，5處立體停車率不佳，平日停車率10到35％，假日約15到45％，希望縣府提出改善因應作法。交旅處指出，疫情影響，整體觀光人潮減，停車率不如預期，且部分立體停車場仍在試營運，下半年度委外，會強化宣導，實施路外為主、路邊為輔的停車管理模式。

屏東市新設5處立體停車場，今年初陸續試營運，5處立體停車場在屏東市鬧區、周邊熱門景點，民生路立體停車場在屏東夜市旁，提供622格汽車停車格；屏菸1936文化基地立體停車場，屏菸基地入口處，提供323格汽車停車格、68個機車格，屏菸基地開幕，屏菸基地立體停車場每到周末假日尖峰時刻停車爆量，一位難求。

幸福公園停車場，位在屏東市勝利路，一旁有屏東書院、勝利星村通海區等景點，地下停車場提供276格汽車停車格，地上層為共融公園。信義路立體停車場在屏市百貨商圈周邊，提供225格汽車停車格。屏東市仁愛路停車場，今年4月22日起試營運，提供341格汽車停車格，仁愛路停車場旁有屏東女中、仁愛國小、縣立體育館，每次辦活動，附近人潮、交通一位難求。

黃明賢說，立體停車場部分還在試營運，又遇疫情衝擊，停車率不佳，縣府一下子蓋這麼多處停車場，但現在遇到青黃不接時期，縣府應藉此時，強化停車場軟硬體設置、動線等。

仁愛路停車場今年4月試營運，周邊仁愛路附近停車格塗銷，屏東市民林女說，仁愛路停車場動線設計不佳，只有一個出入口，標示不清，行人進入停車場的路口找很久才找到。經常到信義路郵局辦事的李女說，信義路立體停車場坡度陡，會車時同一空間要注意周邊燈號提醒。

屏縣府交旅處長黃國維說，屏東市立體停車場部分，民生路、屏菸 1936基地的立體停車場已委外由廠商經營。其他部分仍在試營運階段，預計下半年度委外。停車場有其不同功能性，是公共服務設施，現階段遇到疫情，造成停車率不如預期，會持續檢討周邊畫設禁止停車區，實施「路外為主、路邊為輔」的停車場管理模式。

屏東市信義路停車場緊鄰周邊百貨商圈。記者劉星君／攝影
屏東市信義路停車場緊鄰周邊百貨商圈。記者劉星君／攝影
屏東公園仁愛路停車場，仁愛路出入口周邊的路邊停車格也都塗銷，鼓勵民眾多利用立體停車場停車空間。記者劉星君／攝影
屏東公園仁愛路停車場，仁愛路出入口周邊的路邊停車格也都塗銷，鼓勵民眾多利用立體停車場停車空間。記者劉星君／攝影
屏東市信義路立體停車場，有駕駛人認為坡度陡，且會車進出都是同一個空間，行駛時要留意燈號。記者劉星君／攝影
屏東市信義路立體停車場，有駕駛人認為坡度陡，且會車進出都是同一個空間，行駛時要留意燈號。記者劉星君／攝影

停車場 屏東縣 疫情

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