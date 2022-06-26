茂林有望10月辦大型音樂祭 陳其邁承諾經費出一半

高雄市長陳其邁今天上午抵達茂林區，一次會勘多個行程，在多納部落與青年會談時，多納青年會望爭取市府相關補助，並建設青年會所培育、傳承原民文化，陳其邁也現場承諾「要錢給錢、要人給人」，將撥款一半舉辦大型音樂活動，推廣在地觀光。

陳其邁帶領高雄市政府青年局、新聞局、原民會等多單位局處首長，以及立委伍麗華、議員范織欽、茂林區長宋能正等人，到茂林區走過多納、萬山、茂林等3部落，聆聽在地訴求並串連相關資源。陳其邁表示，茂林區好山好水，有紫斑蝶、溫泉及石板屋聚落、萬山岩雕等，目前屬於魯凱族的3個部落，因與屏東霧台魯凱族的語言、文化及祭典不同，也持續爭取正名。

多納青年會成員兼多納國小教務主任宋麒麟表示，多納部落居民已在此居住長達400年，青年會過去為培育青年場域，茂林區部落3種語言在2009年已被聯合國教科文組織列為瀕危語言，部落許多事物也仰賴青年，期望可成立青年會所，有效傳承原住民的知識體系。

多納青年會長盧家安表示，高雄3個原鄉都有屬於自己的青年會組織，期望可爭取相關補助，以推動部落觀光等相關活動及建設。伍麗華指出，茂林人人會唱歌，經常有金曲獎得獎人，希望市府與中央可每年舉辦一場經費800萬元的大型音樂活動，邀請來自茂林的歌手上台唱歌，交由在地青年主辦，在紫斑蝶來臨的季節開心唱歌、推廣觀光。