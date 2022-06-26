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茂林有望10月辦大型音樂祭 陳其邁承諾經費出一半

聯合報／ 記者陳玫伶林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁等人今抵達茂林區多納部落，與青年會談聆聽訴求，陳其邁現場承諾將補助經費舉辦大型音樂活動，推廣在地觀光。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁等人今抵達茂林區多納部落，與青年會談聆聽訴求，陳其邁現場承諾將補助經費舉辦大型音樂活動，推廣在地觀光。記者陳玫伶／攝影

高雄市長陳其邁今天上午抵達茂林區，一次會勘多個行程，在多納部落與青年會談時，多納青年會望爭取市府相關補助，並建設青年會所培育、傳承原民文化，陳其邁也現場承諾「要錢給錢、要人給人」，將撥款一半舉辦大型音樂活動，推廣在地觀光。

陳其邁帶領高雄市政府青年局、新聞局、原民會等多單位局處首長，以及立委伍麗華、議員范織欽、茂林區長宋能正等人，到茂林區走過多納、萬山、茂林等3部落，聆聽在地訴求並串連相關資源。陳其邁表示，茂林區好山好水，有紫斑蝶、溫泉及石板屋聚落、萬山岩雕等，目前屬於魯凱族的3個部落，因與屏東霧台魯凱族的語言、文化及祭典不同，也持續爭取正名。

多納青年會成員兼多納國小教務主任宋麒麟表示，多納部落居民已在此居住長達400年，青年會過去為培育青年場域，茂林區部落3種語言在2009年已被聯合國教科文組織列為瀕危語言，部落許多事物也仰賴青年，期望可成立青年會所，有效傳承原住民的知識體系。

多納青年會長盧家安表示，高雄3個原鄉都有屬於自己的青年會組織，期望可爭取相關補助，以推動部落觀光等相關活動及建設。伍麗華指出，茂林人人會唱歌，經常有金曲獎得獎人，希望市府與中央可每年舉辦一場經費800萬元的大型音樂活動，邀請來自茂林的歌手上台唱歌，交由在地青年主辦，在紫斑蝶來臨的季節開心唱歌、推廣觀光。

陳其邁當場承諾，800萬他出一半，可從長計議，最快今年10月舉辦，如果來不及也可明年舉辦，展現部落最佳一面。而針對青年會補助及會所建設部分，陳其邁說，市府鼓勵青年返鄉就業，原民會、青年局、經發局每年都有預留各式計畫經費名額給原民朋友申請，只是可能缺少推廣，會再請由青年局與高市原民會等單位串連、整合相關資源，分享給原鄉居民了解，也將協助多納青年會所設計發包。

高雄市茂林多納青年會成員兼多納國小教務主任宋麒麟爭取建設青年會所，傳承在地瀕危語言及文化。記者陳玫伶／攝影
高雄市茂林多納青年會成員兼多納國小教務主任宋麒麟爭取建設青年會所，傳承在地瀕危語言及文化。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁等人今抵達茂林區多納部落，與青年會談聆聽訴求，陳其邁現場承諾將補助經費舉辦大型音樂活動，推廣在地觀光。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁等人今抵達茂林區多納部落，與青年會談聆聽訴求，陳其邁現場承諾將補助經費舉辦大型音樂活動，推廣在地觀光。記者陳玫伶／攝影

青年 陳其邁 原住民 茂林

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